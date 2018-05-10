Pınar Karşıyaka yine Avrupa'da – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    yine Avrupa'da

    Pınar Karşıyaka yine Avrupa'da

    TAHİNCİOĞLU Süper Ligi'nde bu sezon uzun süre düşme korkusu yaşayan 2015 yılının şampiyonu , son haftalarda yaptığı çıkışla hem düze çıktı hem de üst üste dokuzuncu kez Avrupa'yı garantiledi.

    Sezon başında art arda 6 yenilgiyle dibe demir atan Kaf-Kaf, son 9 maçın ise 6'sını kazandı. İlk yarıdaki kötü performansla Play-Off'tan uzak kaldığı sezonda geçen hafta Büyükşehir 'u yenip puan tablosunda rahatladıktan sonra Avrupa yarışındaki rakiplerinden 'u da deplasmanda 81-77'yle geçen Karşıyaka, ligi 10. sırada bitirmeyi garantiledi.

    Bu periyotta isim sponsoru Yaşar Holding de takıma mali destek sağlayıp moral aşıladı. Sezonu pazar günü saat 13.00'te Banvit'le evinde oynayacağı maçla tamamlayıp tatile çıkacak 'nın Avrupa'da seneye hangi kupaya katılacağı ise henüz netleşmedi. Yeşil-kırmızılıların daha önce 3 yıl mücadele ettiği ULEB Eurocup, son 2 sezonda olduğu gibi FIBA Şampiyonlar Ligi veya FIBA Europe Cup'tan birine katılması bekleniyor. temsilcisinin Avrupa'daki yol haritası önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.

    1. 10.5.2018 14:10
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