Pınar Karşıyaka yine Avrupa'da
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon uzun süre düşme korkusu yaşayan 2015 yılının şampiyonu Pınar Karşıyaka, son haftalarda yaptığı çıkışla hem düze çıktı hem de üst üste dokuzuncu kez Avrupa'yı garantiledi.
Sezon başında art arda 6 yenilgiyle dibe demir atan Kaf-Kaf, son 9 maçın ise 6'sını kazandı. İlk yarıdaki kötü performansla Play-Off'tan uzak kaldığı sezonda geçen hafta Sakarya Büyükşehir Basketbol'u yenip puan tablosunda rahatladıktan sonra Avrupa yarışındaki rakiplerinden İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u da deplasmanda 81-77'yle geçen Karşıyaka, ligi 10. sırada bitirmeyi garantiledi.
Bu periyotta isim sponsoru Yaşar Holding de takıma mali destek sağlayıp moral aşıladı. Sezonu pazar günü saat 13.00'te Banvit'le evinde oynayacağı maçla tamamlayıp tatile çıkacak Pınar Karşıyaka'nın Avrupa'da seneye hangi kupaya katılacağı ise henüz netleşmedi. Yeşil-kırmızılıların daha önce 3 yıl mücadele ettiği ULEB Eurocup, son 2 sezonda olduğu gibi FIBA Şampiyonlar Ligi veya FIBA Europe Cup'tan birine katılması bekleniyor. İzmir temsilcisinin Avrupa'daki yol haritası önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.
- 10.5.2018 14:10
-
Flaş karar: Kupa finaline İspanyol hakem!
Toplam 2
Yorum
Ali ÇEGE DARISI BİZİM FEDERASYONA
-
Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e gönderme!
Toplam 31
Yorum
Egeli FB li Akhisar basindaki kim hocasina takim arkadaslarina karsi macimi alacakti güldürmeyin iki macida danisikli dövüsle maci verdiler kimi kandir
-
Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e gönderme!
Toplam 31
Yorum
Egeli FB li F.terim 4 yil smpyn oldugunda derwalin kurdugu suan takiminda tudor kurdugu milli de piontekin kurdugu düzen vardi bunlar meyvelerini toplad
Pınar Karşıyaka yine Avrupa'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.