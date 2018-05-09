TOFAŞ sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 29'uncu hafta mücadelesinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Ligde geçtiğimiz hafta Play-Off'a ikinci sıradan girmeyi garantileyen ve Demir İnşaat Büyükçekmece karşısında aldığı galibiyetle moral depolayan Mavi Yeşilliler, normal sezonun son iç saha maçını da kazanarak taraftarını mutlu etmeyi hedefliyor. Bursa temsilcisinde sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Ivan Paunic dışında eksik oyuncu bulunmazken, Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı Serkan Emlek, İsmail Aydın ve Duhan Köyiçi hakem üçlüsü yönetecek.



TRABZONSPOR İLE 12'NCİ RANDEVU

Tofaş ile Trabzonspor lig tarihinde yarın 12'nci kez karşı karşıya gelecek. Bordo Mavili rakibiyle daha önce oynadığı 11 maçta 5 galibiyet alan Bursa ekibi, Karadeniz temsilcisine 6 maçta mağlup olurken, TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı mücadeleyi de 91-83'lük skorla kaybetmişti.



ZİRVELERDE YER ALIYOR

Ligin geride kalan 28 haftalık bölümünde 22 galibiyete imza atan TOFAŞ Basketbol Takımı, istatistiklere bakıldığında yüzde 41.62 ortalamasıyla "üç sayı" kategorisinde ve maç başı 7.8 ortalamasıyla "top çalma" sayısında da zirvede yer alırken, maç başı 20.4 asist ortalamasıyla da bu alanda ikinci sırada bulunuyor. Maç başı 84.3 sayı, 33.4 ribaunt ortalamasıyla oynayan Mavi Yeşilli takımda, 16.6 sayı ortalamasıyla Raymar Morgan ilk sırada, Tony Crocker 13.9 sayı ortalamasıyla ikinci ve Sammy Mejia da 13.8 sayı ortalamasıyla üçüncü sırada yer alıyor.



HER BİLET BİR UMUT OLACAK

2017-2018 sezonunun kalan bölümünde Play-Off maçları da dahil olmak üzere Bursa'da oynanacak karşılaşmalar için satılacak her bilet, otizmli çocukların basketbol hayalleri için bir umut olacak. TOFAŞ-Trabzonspor maçında satılacak biletlerden elde edilecek gelirlerin bir bölümü de Renk Otizm Vakfı ile birlikte kulüp tarafından önümüzdeki yıl oluşturulması planlanan Otizmli Çocuklar Basketbol Takımı'nın temellerini atacak.



Bilet fiyatları şu şekilde;

VIP 1 40.00 TL, VIP 2 30.00 TL, Çekme Tribün 30.00 TL, Normal Tribün 15.00 TL, Rakip Tribün 15.00 TL, Öğrenci Tribünü (105-106 No'lu tribünler) 10 TL