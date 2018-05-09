Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 94-87 yendi – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'nde , konuk ettiği 'u 94-87 yendi

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 94-87 yendi

    'ndeki 29. hafta maçında , konuk ettiği 'u 94-87 yendi.

    Bu sonuçla 21. galibiyetini alırken, küme düşme potasında yer alan ise 20. mağlubiyetini yaşadı.

    Anadolu Efes'in Motum, Basketbol'un ise Carter ve Balazic ile dış atışlardan basketler bulduğu maçın ilk 4 dakikası 10-10 berabere geçildi. Oyuna kenardan dahil olan ve Armand'ın üst üste kaydettiği sayılarla 7-0'lık seri yakalayan konuk takım, 7. dakikada 19-13 üstünlük yakaladı. Lacivert-beyazlıların pota altından Dunston'la bulduğu sayılara Armand'ın basketleriyle karşılık veren Gaziantep Basketbol, ilk periyodu 29-22 önde tamamladı.

    İkinci çeyreğe de hızlı bir giriş yapan Gaziantep Basketbol, Armand ile serbest atıştan bulduğu sayılarla 11. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 22-33. Savunmada toparlanan ve boyalı alanı da etkili kullanan Anadolu Efes, Douglas'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden attığı basketle 17. dakikada farkı 1'e indirdi: 41-42. Kalan bölümde ile etkili olan Anadolu Efes karşısında Armand ve Balazic'in basketleriyle Gaziantep Basketbol, soyunma odasına 53-47 önde gitti.

    Üçüncü periyoda özellikle Simon ve Douglas ile dış atıştan bulduğu basketlerle 13-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 24. dakikada 7 sayılık fark yakaladı: 60-53. Konuk takımın Carter ve Miller'la bulduğu sayılara Motum, Simon ve Dunston ile cevap veren Anadolu Efes, final periyoduna 73-69 üstün girdi.

    Dördüncü çeyreğe iki takım da hücumda tutuk başladı. Simon ve Doğuş Balbay'ın kazandırdığı basketlerle 7-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 34. dakikada 11 sayılık fark elde etti: 80-69. Miller ve Freimanis ile üst üste sayılar bulan Gaziantep Basketbol, 35. dakikada farkı 5'e indirdi: 80-75. Son bölümde serbest atıştan bulduğu sayılarla rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen Anadolu Efes, karşılamayı 94-87 kazandı.

    Salon: Sinan Erdem

    Hakemler: Zafer Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Can Mavisu

    Anadolu Efes: Doğuş Balbay 10, Weems 2, Simon 20, Motum 25, Dunston 13, Birkan Batuk 6, Stimac 4, Douglas 14

    Gaziantep Basketbol: Miller 20, Armand 25, Erol Can Çinko 2, Balazic 9, Carter 16, Orhan Hacıyeva 6, Murphy, Can Uğur Öğüt 2, Freimanis 7

    1. Periyot: 22-29

    Devre: 47-53

    3. Periyot: 73-69

    Beş faulle oyundan çıkan: 28.52 Douglas, 39.36 Dunston, 39.54 Weems (Anadolu Efes)

    1. 9.5.2018 23:26
    2. Güncelleme: 9.5.2018 23:29
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