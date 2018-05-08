Galatasaray, Banvit’e karşı – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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HEPSİ
    08 Mayıs 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    , ’e karşı

    Galatasaray, Banvit’e karşı
    Erkekler 'nde hedefi kalmayan , bugün 'e konuk olacak. Kara Ali Acar Salonu'nda 20.30'da başlayacak maç beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Bu arada kadınlar ligi playoff yarı final 3. maçında Çukurova ile Y.Doğu, 19.00'da karşılaşacak.
    1. 8.5.2018
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