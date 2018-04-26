Şenol Güneş'i yaralayan kişi tutuklandı – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    'i yaralayan kişi tutuklandı

    Şenol Güneş'i yaralayan kişi tutuklandı

    Fenerbahçe - derbisinde yaşanan olaylarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı.

    Derbi olaylarına ilişkin tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen ve aralarında 'i yaralayan S.D.'nin de bulunduğu 5 şüpheliden 3'ü 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    TÜRK FUTBOL TARİHİNDE İLK
    Türk futbol tarihinde ilk kez yabancı maddeden dolayı mahkemeye sevk edilen bir kişi tutuklanarak mahkemeye sevk edildi.
    1. 26.4.2018 19:25
    2. Güncelleme: 26.4.2018 19:29
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