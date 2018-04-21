Potada Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    Potada Galatasaray, 'ı konuk edecek

    Potada Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek

    'nin 26. haftasında , yarın 'ı konuk edecek

    'nin 26. haftasındaki derbi maçta , ile yarın karşı karşıya gelecek.

    Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

    Son 3 maçta sahadan mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, 26. haftaya 10 galibiyet, 15 mağlubiyet ve averajla 10. sırada girdi. Ligde 17 galibiyet, 8 yenilgisi bulunan ise sıralamanın 4. basamağında bulunuyor.

    Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan maçı siyah-beyazlılar 80-78 kazandı.

    1. 21.4.2018 12:52
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