Potada Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Galatasaray Odeabank, yarın Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk edecek
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Son 3 maçta sahadan mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, 26. haftaya 10 galibiyet, 15 mağlubiyet ve averajla 10. sırada girdi. Ligde 17 galibiyet, 8 yenilgisi bulunan Beşiktaş Sompo Japan ise sıralamanın 4. basamağında bulunuyor.
Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan maçı siyah-beyazlılar 80-78 kazandı.
- 21.4.2018 12:52
-
Mete Kalkavan Fenerbahçe'nin hedefinde
Toplam 4
Yorum
ismiMİZ bence açıklama yapmayın artık, bunlara kimse inanmıyor, herkesin izlediği maçı nasıl izlediyseniz artık.
-
‘Vodafone Park’ta bize bıçak atıldı’
Toplam 11
Yorum
Osman Balcı Rahmetli Demirel bile bir kupa finalinde kafasına Pet şişe yedi, Fenerden bahsediliyor..Cevap hazır, malum oluşum...
-
Aykut Kocaman: Derbiyi unutun
Toplam 3
Yorum
ismiMİZ o değilde iyi konuşmuş ama....
Potada Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.