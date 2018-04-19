Gaziantep Basketbol galibiyete kilitlendi – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    galibiyete kilitlendi

    Gaziantep Basketbol galibiyete kilitlendi

    'un başantrenörü Nenad Markovic, taraftarla bütünleşerek Büyükşehir Belediyespor maçını kazanıp, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde kalma yolunda önemli bir adım atmak istediklerini söyledi.

    Markovic, yaptığı açıklamada, geçen hafta Sompo Japan karşısından özellikle ikinci yarıda iyi bir performans ortaya koymalarına rağmen mağlubiyetin önüne geçemediklerini bildirdi.

    Bu hafta evlerinde 21 Nisan Cumartesi günü oynanacak Büyükşehir Belediyespor maçını mutlaka kazanmaları gerektiğine vurgulayan Sırp teknik adam, tüm hazırlıkların bu hedef doğrultusunda yapıldığını belirtti.

    Taraftar desteğiyle maçı kazanmalarının daha kolay olacağına inandıklarını belirten Markovic, şunları kaydetti:

    "Beşiktaş maçının ikinci yarısındaki oyunu bu hafta da ortaya koyarsak galibiyet kaçınılmaz olur. Maç 'te olacağı için taraftar da ikinci kozumuz olacak. Taraftarla bütünleşip bu maçı kazanmak ve ligde kalma yolunda önemli bir adım atmak istiyoruz. Bu konuda da başarılı olabileceğimize inanıyorum."

    Ligde 26. hafta maçları öncesi Gaziantep 7 galibiyet, 18 mağlubiyetle 15. sırada bulunuyor.

    1. 19.4.2018 12:32
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