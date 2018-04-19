Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, taraftarla bütünleşerek Sakarya Büyükşehir Belediyespor maçını kazanıp, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde kalma yolunda önemli bir adım atmak istediklerini söyledi.
Markovic, yaptığı açıklamada, geçen hafta Beşiktaş Sompo Japan karşısından özellikle ikinci yarıda iyi bir performans ortaya koymalarına rağmen mağlubiyetin önüne geçemediklerini bildirdi.
Bu hafta evlerinde 21 Nisan Cumartesi günü oynanacak Sakarya Büyükşehir Belediyespor maçını mutlaka kazanmaları gerektiğine vurgulayan Sırp teknik adam, tüm hazırlıkların bu hedef doğrultusunda yapıldığını belirtti.
Taraftar desteğiyle maçı kazanmalarının daha kolay olacağına inandıklarını belirten Markovic, şunları kaydetti:
"Beşiktaş maçının ikinci yarısındaki oyunu bu hafta da ortaya koyarsak galibiyet kaçınılmaz olur. Maç Gaziantep'te olacağı için taraftar da ikinci kozumuz olacak. Taraftarla bütünleşip bu maçı kazanmak ve ligde kalma yolunda önemli bir adım atmak istiyoruz. Bu konuda da başarılı olabileceğimize inanıyorum."
Ligde 26. hafta maçları öncesi Gaziantep Basketbol 7 galibiyet, 18 mağlubiyetle 15. sırada bulunuyor.
- 19.4.2018 12:32
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Maicon kırmızı gördü, Galatasaray 10 kişi kaldı!
Toplam 9
Yorum
BU SORUYA. SEN LİDER TAKIMIN FUTBOLCUSU MUSUN SN MAİCON. SEN BU KADAR YAŞINDA GS FAYDALI OLMAK VEDE İYİ FUTBOLCU DİYE ALINDIN. ACABA ÖYLE Mİ. CEVAP VER
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Şenol Güneş'in Kadıköy kabusu
Toplam 5
Yorum
TARAFTAR Son 3 sezondur hakemlerin tek kolladığı takım bjk dır.
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Dünya Trabzonsporlu!
Toplam 7
Yorum
pupa de niro ve AL paçino federasyona seslenmişler kupamizu verun diye
Gaziantep Basketbol galibiyete kilitlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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