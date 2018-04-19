Beşiktaşlı taraftarlar 30 otobüsle derbiye gitti
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın taraftarları, 30 otobüsle Kadıköy'e hareket etti.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın taraftarları, 30 otobüsle Kadıköy'e hareket etti.
Şükrü Saracoğlu'nda bu akşam saat 20.30'da başlayacak maçı tribünde izleyecek olan Siyah-beyazlı taraftarlar, yolculuk öncesi Vodafone Park Kuzey Kale arkasındaki Belediye park alanında buluştu. Bilet kontrollerinin ardından otobüslere alınan Siyah-beyazlı taraftarlar, saat 16.30'da Kadıköy'e doğru yola çıktı. Bu arada 30 otobüsle Kadıköy'e giden taraftarlar, son dönemdeki hakem hatalarına dikkat çekmek için Siyah gözlük ve siyah kapüşon giydi.
- 19.4.2018 18:24
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Alex Telles'ten muhteşem istatistik! G.Saraylıları pişman ettirdi...
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Yorum
bjk advers Avrupanın diğer takımlarına yolladığınız çoğu futbolcu gittikleri takımlarda başarılı olup zirve yaparken bu işten anlamadığınızı farkndmsnz
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Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi bilmeniz gerekenler
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Yorum
akigo kupa akhisarın kim gelirse gelsin
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan sürprizi!
Toplam 1
Yorum
af yok orman dem ba ba yı çok arayacak...
Beşiktaşlı taraftarlar 30 otobüsle derbiye gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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