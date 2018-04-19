Beşiktaşlı taraftarlar 30 otobüsle derbiye gitti – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    Beşiktaşlı taraftarlar 30 otobüsle derbiye gitti

    Beşiktaşlı taraftarlar 30 otobüsle derbiye gitti

    Yarı Final ikinci maçında deplasmanda ile karşılaşacak olan 'ın taraftarları, 30 otobüsle 'e hareket etti.

    Yarı Final ikinci maçında deplasmanda ile karşılaşacak olan 'ın taraftarları, 30 otobüsle 'e hareket etti.

    Şükrü Saracoğlu'nda bu akşam saat 20.30'da başlayacak maçı tribünde izleyecek olan Siyah-beyazlı taraftarlar, yolculuk öncesi Vodafone Park Kuzey Kale arkasındaki Belediye park alanında buluştu. Bilet kontrollerinin ardından otobüslere alınan Siyah-beyazlı taraftarlar, saat 16.30'da Kadıköy'e doğru yola çıktı. Bu arada 30 otobüsle Kadıköy'e giden taraftarlar, son dönemdeki hakem hatalarına dikkat çekmek için Siyah gözlük ve siyah kapüşon giydi.

    1. 19.4.2018 18:24
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