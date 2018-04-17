Akgün Altuğ "Play-off'lara en iyi şekilde katılmak istiyoruz" – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    "'lara en iyi şekilde katılmak istiyoruz"

    Akgün Altuğ "Play-off'lara en iyi şekilde katılmak istiyoruz"

    Tahincioğlu ekiplerinden Büyükşehir Belediyespor'un kulüp başkanı , kalan haftaları başarılı bir şekilde tamamlayarak, 'lara en iyi şekilde katılmak istediklerini bildirdi.

    Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, ilk kez mücadele ettikleri ligde 25. hafta sonunda 13 galibiyetle 7. sırada yer aldıklarını anımsattı.

    Kalan haftaları başarılı tamamlamak istediklerini belirten Altuğ, şunları kaydetti:

    "İlk kez mücadele ettiğimiz 'nde 25 haftayı geride bıraktık. İlk senemiz olmasına karşılık elde ettiğimiz 13 galibiyetle 7. sırada yer alıyoruz. Son haftalarda sporcularımızın yaşadığı ağır sakatlıklar oyunumuzu, dolayısıyla da maç skorlarını etkiledi. Şimdi geriye 5 haftamız kaldı. potasının içerisinde yer alıyoruz. İnşallah kalan haftaları da başarılı bir şekilde tamamlayarak, play-off'lara en iyi noktadan katılmak istiyoruz. Her fırsatta ifade ettiğimiz bir husus var, teknik ekibimize ve sporcularımıza güveniyoruz. Taraftarlarımızın desteğiyle de başarılı sonuçlara imza atmaya devam edeceğimize inanıyoruz."

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 16:26
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