Akgün Altuğ "Play-off'lara en iyi şekilde katılmak istiyoruz"

Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, ilk kez mücadele ettikleri ligde 25. hafta sonunda 13 galibiyetle 7. sırada yer aldıklarını anımsattı.

Kalan haftaları başarılı tamamlamak istediklerini belirten Altuğ, şunları kaydetti:

"İlk kez mücadele ettiğimiz Basketbol Süper Ligi'nde 25 haftayı geride bıraktık. İlk senemiz olmasına karşılık elde ettiğimiz 13 galibiyetle 7. sırada yer alıyoruz. Son haftalarda sporcularımızın yaşadığı ağır sakatlıklar oyunumuzu, dolayısıyla da maç skorlarını etkiledi. Şimdi geriye 5 haftamız kaldı. Play-off potasının içerisinde yer alıyoruz. İnşallah kalan haftaları da başarılı bir şekilde tamamlayarak, play-off'lara en iyi noktadan katılmak istiyoruz. Her fırsatta ifade ettiğimiz bir husus var, teknik ekibimize ve sporcularımıza güveniyoruz. Taraftarlarımızın desteğiyle de başarılı sonuçlara imza atmaya devam edeceğimize inanıyoruz."