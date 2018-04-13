Basketbol otoriteleri ligin en iyilerini belirledi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin dijital medya partneri RedBull.com’un büyük jürisi, play-off'lar öncesinde sezonun en iyilerini seçti. Basketbol dünyasının 30 etkili ismi, 35 soruya cevap verdi.
Normal sezon anketinde pozisyonların en iyi oyuncuları da belirlendi. Brad Wanamaker en iyi oyun kurucu, en iyi şutör guard DJ Strawberry, Luigi Datome en iyi kısa forvet, Nicolo Melli en iyi power forvet, en iyi pivot ise Jan Vesely oldu.
EN İYİ TRANSFER NİCOLO MELLİ
Fenerbahçe Doğuş'tan Nicolo Melli ayrıca en iyi transfer olarak seçildi. Gelecek vaat eden en iyi oyuncu ise Banvit'ten Tolga Geçim oldu. Ankette ilginç sonuçlar da vardı. 'Aktif oyuncular içinde ileride iyi bir koç olma ihtimali en yüksek isim kim?' sorusunun cevabı TOFAŞ'tan Barış Ermiş çıktı.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:52
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Fatih Terim, Abdullah Avcı'yı kendi taktiğiyle vuracak!
Toplam 3
Yorum
cimboli başakşehiri yenersek şampiyonuz. yenemezsek zaten şampiyon olmayalım
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Eljif’le özel toplantı
Toplam 6
Yorum
Perde Arkası Kocaman kalırsa Ozan Tufan'a ne olduysa Elif'e de aynısı olur.
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Forvet katkısı 19.6’da kaldı
Toplam 1
Yorum
Perde Arkası Kocaman'ın bir de Bienvenü faciası vardı değil mi? Unutmuştuk. FB'ye büyük düşünen hoca gerekiyor. Nokta.
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