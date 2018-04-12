Yeşilgiresun Belediyespor, lideri yenmek istiyor

Güneş, yaptığı açıklamada, kümede kalma mücadelesi vermelerinden dolayı ligde son 6 maçtan da galibiyetle ayrılmak zorunda olduklarını belirtti.

Kalan haftalarda oynayacakları maçlarda rakiplerinin kim olduğunun kendileri için önem taşımadığını ifade eden Güneş, galip gelme adına parkeye çıkacaklarını kaydetti.

Güneş, her karşılaşmayı final olarak gördüklerini vurgulayarak, "Ligde tutunma adına savaş veriyoruz. Rakip ayrımı yapma gibi lüksümüz kesinlikle yok. Rakibimiz kim olursa olsun tek amacımız var, o da sadece kazanmak." dedi.

Ligin lideri Fenerbahçe Doğuş'un sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en önemli takımlarından biri olduğunu ve kadro kalitesini iyi bildiklerini belirten Güneş, şunları söyledi:

"Fenerbahçe Doğuş'tan kesinlikle çekinmiyoruz. Galibiyete onlardan daha fazla ihtiyacımız var. Saha ve seyirci avantajı bizden yana ve bu durumu en iyi şekilde değerlendirerek parkeden mutlu ayrılmak istiyoruz. Giresun halkının da bu savaşta bizi yalnız bırakmamasını istiyoruz. Taraftarımızın da desteğiyle son topa kadar savaşarak Fenerbahçe Doğuş önünde galip geleceğimize inancımız tam. Kazanıp ligde tutunma adına önemli avantaj yakalamak istiyoruz."