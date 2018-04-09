Fenerbahçe Doğuş ligde liderliği bırakmıyor – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    Fenerbahçe Doğuş ligde liderliği bırakmıyor

    Fenerbahçe Doğuş ligde liderliği bırakmıyor

    'nde 24. hafta maçları tamamlanırken, Fenerbahçe Doğuş liderliğini devam ettirdi.

    Ligin 24. haftasına 43 puanla lider giren Fenerbahçe Doğuş, Trabzonspor'u 112-83 mağlup ederek 45 puanla zirvedeki yerini korudu. TOFAŞ ise deplasmanda 'ı 90-83 mağlup ederek 43 puanla ikinci sırada yer aldı.

    SONUÇLAR
    'nin 24. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

    Darüşşafaka-İstanbul : 79-77

    Basket-Demir İnşaat Büyükçekmece: 76-72

    Banvit-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 75-66

    Galatasaray Odeabank-TOFAŞ: 83-90

    Fenerbahçe Doğuş-Trabzonspor: 112-83

    Gaziantep Basketbol-Muratbey Uşak: 68-65

    Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan: 78-69

    Pınar Karşıyaka-Yeşilgiresun Belediyespor: 77-71

    PUAN DURUMU
    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

    Takım O G M S Y Puan
    1 FENERBAHÇE DOĞUŞ 24 21 3 2075 1738 45
    2 TOFAŞ 24 19 5 2022 1877 43
    3 ANADOLU EFES 24 17 7 1973 1923 40
    4 BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN 24 16 8 1832 1739 40
    5 BANVİT 24 15 9 1897 1797 39
    6 DARÜŞŞAFAKA 24 15 9 1883 1751 39
    7 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 24 13 11 1834 1823 37
    8 ESKİŞEHİR BASKET 24 12 12 1904 1926 36
    9 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 24 10 14 1896 1952 34
    10 GALATASARAY ODEABANK 24 10 14 1928 1926 34
    11 TRABZONSPOR 24 9 15 2098 2195 33
    12 PINAR KARŞIYAKA 24 9 15 1880 2003 33
    13 YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR 24 8 16 1915 2077 32
    14 DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE 24 7 17 1897 1979 31
    15 GAZİANTEP BASKETBOL 24 7 17 1857 2026 31
    16 MURATBEY UŞAK 24 4 20 1794 1953 28

    25. HAFTA PROGRAMI
    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta müsabakalarının programı şöyle:

    13 Nisan Cuma:

    18.00 Yeşilgiresun Belediyespor-Fenerbahçe Doğuş (19 Eylül)

    14 Nisan Cumartesi:

    13.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Banvit (Cebeci)

    15.15 Trabzonspor-Eskişehir Basket (Hayri Gür)

    17.00 Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol (BJK Akatlar)

    15 Nisan Pazar:

    13.00 Muratbey Uşak-Galatasaray Odeabank ( Spor Bilimleri Fakültesi)

    15.15 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Efes (Sakarya)

    17.00 TOFAŞ-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)

    16 Nisan Pazartesi:

    19.00 Demir İnşaat Büyükçekmece-Darüşşafaka (Gazanfer Bilge)

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:58
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