Fenerbahçe Doğuş ligde liderliği bırakmıyor

Ligin 24. haftasına 43 puanla lider giren Fenerbahçe Doğuş, Trabzonspor'u 112-83 mağlup ederek 45 puanla zirvedeki yerini korudu. TOFAŞ ise deplasmanda Galatasaray Odeabank'ı 90-83 mağlup ederek 43 puanla ikinci sırada yer aldı.

SONUÇLAR

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Darüşşafaka-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 79-77

Eskişehir Basket-Demir İnşaat Büyükçekmece: 76-72

Banvit-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 75-66

Galatasaray Odeabank-TOFAŞ: 83-90

Fenerbahçe Doğuş-Trabzonspor: 112-83

Gaziantep Basketbol-Muratbey Uşak: 68-65

Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan: 78-69

Pınar Karşıyaka-Yeşilgiresun Belediyespor: 77-71

PUAN DURUMU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takım O G M S Y Puan 1 FENERBAHÇE DOĞUŞ 24 21 3 2075 1738 45 2 TOFAŞ 24 19 5 2022 1877 43 3 ANADOLU EFES 24 17 7 1973 1923 40 4 BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN 24 16 8 1832 1739 40 5 BANVİT 24 15 9 1897 1797 39 6 DARÜŞŞAFAKA 24 15 9 1883 1751 39 7 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 24 13 11 1834 1823 37 8 ESKİŞEHİR BASKET 24 12 12 1904 1926 36 9 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 24 10 14 1896 1952 34 10 GALATASARAY ODEABANK 24 10 14 1928 1926 34 11 TRABZONSPOR 24 9 15 2098 2195 33 12 PINAR KARŞIYAKA 24 9 15 1880 2003 33 13 YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR 24 8 16 1915 2077 32 14 DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE 24 7 17 1897 1979 31 15 GAZİANTEP BASKETBOL 24 7 17 1857 2026 31 16 MURATBEY UŞAK 24 4 20 1794 1953 28

25. HAFTA PROGRAMI

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta müsabakalarının programı şöyle:

13 Nisan Cuma:

18.00 Yeşilgiresun Belediyespor-Fenerbahçe Doğuş (19 Eylül)

14 Nisan Cumartesi:

13.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Banvit (Cebeci)

15.15 Trabzonspor-Eskişehir Basket (Hayri Gür)

17.00 Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol (BJK Akatlar)

15 Nisan Pazar:

13.00 Muratbey Uşak-Galatasaray Odeabank (Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)

15.15 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Efes (Sakarya)

17.00 TOFAŞ-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)

16 Nisan Pazartesi:

19.00 Demir İnşaat Büyükçekmece-Darüşşafaka (Gazanfer Bilge)