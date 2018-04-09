Eskişehir Basket’te ilk hedef 3 galibiyet
Eskişehir Basket Spor Kulübü Başkanı Sinan Özeçoğlu “Kalan maçlarda 3 galibiyet alsak Play-Off potasına gireriz diye düşünüyoruz” dedi.
"KALAN MAÇLARDA 3 GALİBİYET ALIRSAK POTAYA GİRERİZ"
Ligdeki süreci de değerlendiren Başkan Özeçoğu, "Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin bitmesine 6 maç kaldı. 15 galibiyete ulaşan ilk 8'e girer gibi gözüküyor. Kalan maçlarda 3 galibiyet alsak Play-Off potasına gireriz diye düşünüyoruz. Ama hedefimiz tüm maçlarımızı kazanıp ligi bitirebildiğimiz kadar üst sıralarda bitirmek" ifadelerini kullandı.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:13
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Şener Özbayraklı: 'İç saha maçlarında üzerimizde baskı oluyor'
Toplam 5
Yorum
Cenk Şener 22.200 kişide baskı hissettik diyor,hocası full dolmadı ondan zorlandık diyor.Lig bitsede bizimde işkencemiz bitse,komik bunların heps
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Gökhan Gönül: "Beşiktaş için kanımı akatırım"
Toplam 3
Yorum
normal herkesin bir tuttuğu takım vardır. sergen yalçın 4 takımın forma giydi. ama beşiktaşlı. aynı şekilde tümer metin, burak yılmaz tkm vardır
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Soldado, Fenerbahçe’yi sırtlıyor
Toplam 1
Yorum
Perde Arkası Avrupa da kime sorsan, "Soldado ve Valbuena mı yoksa Fernandao ve Aatıf mı?" herkes aynı yanıtı verir. "Fernandao ve Aatıf da kim?"
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