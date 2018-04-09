Eskişehir Basket’te ilk hedef 3 galibiyet – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    Basket’te ilk hedef 3 galibiyet

    <a href="/index/eskisehir?id=4ea53af7-3bb7-4dc2-a54d-a0eb5df36b11" class="" rel="tag">Eskişehir</a> Basket’te ilk hedef 3 galibiyet

    Basket Spor Kulübü Başkanı Sinan Özeçoğlu “Kalan maçlarda 3 galibiyet alsak Play-Off potasına gireriz diye düşünüyoruz” dedi.

    ekiplerinden Basket, ligin 24. haftasında Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 76-72'lik skorla mağlup etti. Kötü gidişatın ardından üst üste ikinci galibiyetini alan temsilcisi, Play-Off hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor. Spor Kulübü Başkanı Sinan Özeçoğlu, yaptığı açıklamada parkedeki mücadeleden memnun olduğunu belirtti. Şanssız gidişatı geçen hafta kırdıklarını aktaran Özeçoğlu, "Oyuncularımız Demir İnşaat Büyükçekmece karşısında da güzel bir mücadele sergiledi. Kazandığımız için mutluyuz. Hedefimiz sezon başında olduğu gibi Play-Off'a kalmak. Basketbolcularımız ve teknik heyet bunun için elinden gelen gayreti gösteriyor. Bunu başarabilecek potansiyele sahip bir kulübüz" dedi.

    "KALAN MAÇLARDA 3 GALİBİYET ALIRSAK POTAYA GİRERİZ"
    Ligdeki süreci de değerlendiren Başkan Özeçoğu, "'nin bitmesine 6 maç kaldı. 15 galibiyete ulaşan ilk 8'e girer gibi gözüküyor. Kalan maçlarda 3 galibiyet alsak Play-Off potasına gireriz diye düşünüyoruz. Ama hedefimiz tüm maçlarımızı kazanıp ligi bitirebildiğimiz kadar üst sıralarda bitirmek" ifadelerini kullandı.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:13
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