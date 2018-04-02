Fenerbahçeli basketbolcular, taraftarlarla buluştu
Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın oyuncuları Sinan Güler, Brad Wanamaker ve Jason Thomspon, sarı-lacivertli taraftarlarla bir araya geldi.
QNB Finansbank'ın Kadıköy ilçesinde Çiftehavuzlar şubesinde düzenlenen imza gününde, sarı-lacivertli oyuncular taraftarlarla buluştu. Forma ve diğer ürünleri imzalayan sarı-lacivertli oyuncular, taraftarlarla fotoğraf da çektirdi.
İmza gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sinan Güler, QNB Finansbank'ın Çiftehavuzlar şubesi çalışanlarına kendilerine bu ortamı oluşturdukları için teşekkür ederek, "Sporun, sponsorluklarla ve bu tarz iş birlikleriyle ne kadar büyüdüğünü gösterebilmek önemli. Kulübümüze desteklerinden dolayı QNB Finansbank'a teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Sinan, normal sezonu bu hafta sona erecek THY Avrupa Ligi'nde Baskonia, Zalgiris ve Khimki ile olası play-off eşleşmesi hakkındaki bir soruya ise "Bu sezon oynamamız gereken basketbolu en iyi şekilde sahaya yansıttık. Daha da iyi olabilirdik. Bizim için rakip önemli değil. Önemli olan ev sahibi avantajını iyi kullanmak ve Dörtlü Final biletini hızlı bir şekilde almak." cevabını verdi.
THY Avrupa Ligi'nin yanı sıra Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde de önemli maçlar oynadıklarını aktaran 34 yaşındaki Sinan, "Ligde şu sıralar küme düşme hattındaki takımlarla karşılaşıyoruz. Onlara karşı farklı bir ciddiyette oynamamız gerekiyor. Ligde normal sezonu birinci sırada bitirerek bütün avantajımızı play-off'a taşımak ve şampiyonluğa kadar gitmek istiyoruz." diye konuştu.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:47
-
Rıza Çalımbay'dan şok Hubocan açıklaması!
Toplam 8
Yorum
TS Antalya Söyleyerek olmaz, ona göre kadro ve oyun kurgulaman gerekir. Yoksa, herkes Messi gibi oyansın diye komut ver, bütün maçları kazan. Ne güzel.
-
UEFA'dan flaş karar!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 BU SENE GEÇTİ ARTIK BAŞKAN.. ÖNÜMÜZDEKİ SENEYE BRAHİMİ VE ÇOK İYİ 2 TANE FORVET ALINMASI ŞART.NEGREDO VE WAGNER LOVE YOLLANMALI..
-
Kayseri, Fener'e iyi gelmiyor
Toplam 8
Yorum
kawa inşallah fb yenilir ve aykut la aziz çeker gider
Fenerbahçeli basketbolcular, taraftarlarla buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.