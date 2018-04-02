Fenerbahçeli basketbolcular, taraftarlarla buluştu

QNB Finansbank'ın Kadıköy ilçesinde Çiftehavuzlar şubesinde düzenlenen imza gününde, sarı-lacivertli oyuncular taraftarlarla buluştu. Forma ve diğer ürünleri imzalayan sarı-lacivertli oyuncular, taraftarlarla fotoğraf da çektirdi.

İmza gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sinan Güler, QNB Finansbank'ın Çiftehavuzlar şubesi çalışanlarına kendilerine bu ortamı oluşturdukları için teşekkür ederek, "Sporun, sponsorluklarla ve bu tarz iş birlikleriyle ne kadar büyüdüğünü gösterebilmek önemli. Kulübümüze desteklerinden dolayı QNB Finansbank'a teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sinan, normal sezonu bu hafta sona erecek THY Avrupa Ligi'nde Baskonia, Zalgiris ve Khimki ile olası play-off eşleşmesi hakkındaki bir soruya ise "Bu sezon oynamamız gereken basketbolu en iyi şekilde sahaya yansıttık. Daha da iyi olabilirdik. Bizim için rakip önemli değil. Önemli olan ev sahibi avantajını iyi kullanmak ve Dörtlü Final biletini hızlı bir şekilde almak." cevabını verdi.

THY Avrupa Ligi'nin yanı sıra Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde de önemli maçlar oynadıklarını aktaran 34 yaşındaki Sinan, "Ligde şu sıralar küme düşme hattındaki takımlarla karşılaşıyoruz. Onlara karşı farklı bir ciddiyette oynamamız gerekiyor. Ligde normal sezonu birinci sırada bitirerek bütün avantajımızı play-off'a taşımak ve şampiyonluğa kadar gitmek istiyoruz." diye konuştu.