Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor! – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    zirveyi bırakmıyor!

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> zirveyi bırakmıyor!

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta maçları tamamlanırken Doğuş, liderliğini devam ettirdi.

    Ligde haftaya 41 puanla zirvede giren Doğuş, deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 88-80 yendi. Sarı-lacivertliler, 20. galibiyetini alarak, 43 puana ulaştı. Haftaya 2. sırada giren TOFAŞ ise Gaziantep Basketbol'u uzatmada 109-107 mağlup etti ve yerini korudu.

    SONUÇLAR
    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

    Beşiktaş Sompo Japan-Banvit: 79-64

    Trabzonspor-Pınar Karşıyaka: 108-105

    Demir İnşaat Büyükçekmece- Doğuş: 80-88

    Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 86-95

    TOFAŞ-Gaziantep Basketbol: 109-107

    Yeşilgiresun Belediyespor-Galatasaray Odeabank: 97-90

    Muratbey Uşak-Anadolu Efes: 78-81

    Basket-Darüşşafaka: 89-82

    PUAN DURUMU
    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'inde 23. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

    Sıra Takım O G M S Y Puan
    1 FENERBAHÇE DOĞUŞ 23 20 3 1963 1655 43
    2 TOFAŞ 23 18 5 1932 1794 41
    3 BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN 23 16 7 1763 1661 39
    4 ANADOLU EFES 23 16 7 1895 1854 38
    5 BANVİT 23 14 9 1822 1731 37
    6 DARÜŞŞAFAKA BASKETBOL 23 14 9 1804 1674 37
    7 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BASKETBOL 23 13 10 1768 1748 36
    8 ESKİŞEHİR BASKET 23 11 12 1828 1854 34
    9 İSTANBUL BBSK 23 10 13 1819 1873 33
    10 GALATASARAY ODEABANK 23 10 13 1845 1836 33
    11 TRABZONSPOR 23 9 14 2015 2083 32
    12 YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR 23 8 15 1844 2000 31
    13 PINAR KARŞIYAKA 23 8 15 1803 1932 31
    14 DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE 23 7 16 1825 1903 30
    15 GAZİANTEP BASKETBOL 23 6 17 1789 1961 29
    16 MURATBEY UŞAK 23 4 19 1729 1885 27

    24. HAFTANIN PROGRAMI
    Ligde 24. haftanın programı şöyle:

    6 Nisan Cuma:

    20.00 Darüşşafaka Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Volkswagen)

    7 Nisan Cumartesi:

    13.00 Basket-Demir İnşaat Büyükçekmece ()

    15.15 Banvit- Büyükşehir Basketbol (Banvit Kara Ali Acar)

    17.00 Galatasaray Odeabank-TOFAŞ (Sinan Erdem)

    20.15 Fenerbahçe Doğuş-Trabzonspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

    8 Nisan Pazar:

    13.00 Gaziantep Basketbol-Muratbey Uşak (Şahinbey)

    15.15 Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan (Sinan Erdem)

    17.00 Pınar Karşıyaka-Yeşilgiresun Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:08
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