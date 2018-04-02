Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta maçları tamamlanırken Fenerbahçe Doğuş, liderliğini devam ettirdi.
Ligde haftaya 41 puanla zirvede giren Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 88-80 yendi. Sarı-lacivertliler, 20. galibiyetini alarak, 43 puana ulaştı. Haftaya 2. sırada giren TOFAŞ ise Gaziantep Basketbol'u uzatmada 109-107 mağlup etti ve yerini korudu.
SONUÇLAR
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Beşiktaş Sompo Japan-Banvit: 79-64
Trabzonspor-Pınar Karşıyaka: 108-105
Demir İnşaat Büyükçekmece-Fenerbahçe Doğuş: 80-88
Sakarya Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 86-95
TOFAŞ-Gaziantep Basketbol: 109-107
Yeşilgiresun Belediyespor-Galatasaray Odeabank: 97-90
Muratbey Uşak-Anadolu Efes: 78-81
Eskişehir Basket-Darüşşafaka: 89-82
PUAN DURUMU
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'inde 23. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Sıra
|Takım
|O
|G
|M
|S
|Y
|Puan
|1
|FENERBAHÇE DOĞUŞ
|23
|20
|3
|1963
|1655
|43
|2
|TOFAŞ
|23
|18
|5
|1932
|1794
|41
|3
|BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN
|23
|16
|7
|1763
|1661
|39
|4
|ANADOLU EFES
|23
|16
|7
|1895
|1854
|38
|5
|BANVİT
|23
|14
|9
|1822
|1731
|37
|6
|DARÜŞŞAFAKA BASKETBOL
|23
|14
|9
|1804
|1674
|37
|7
|SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BASKETBOL
|23
|13
|10
|1768
|1748
|36
|8
|ESKİŞEHİR BASKET
|23
|11
|12
|1828
|1854
|34
|9
|İSTANBUL BBSK
|23
|10
|13
|1819
|1873
|33
|10
|GALATASARAY ODEABANK
|23
|10
|13
|1845
|1836
|33
|11
|TRABZONSPOR
|23
|9
|14
|2015
|2083
|32
|12
|YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR
|23
|8
|15
|1844
|2000
|31
|13
|PINAR KARŞIYAKA
|23
|8
|15
|1803
|1932
|31
|14
|DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE
|23
|7
|16
|1825
|1903
|30
|15
|GAZİANTEP BASKETBOL
|23
|6
|17
|1789
|1961
|29
|16
|MURATBEY UŞAK
|23
|4
|19
|1729
|1885
|27
24. HAFTANIN PROGRAMI
Ligde 24. haftanın programı şöyle:
6 Nisan Cuma:
20.00 Darüşşafaka Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Volkswagen)
7 Nisan Cumartesi:
13.00 Eskişehir Basket-Demir İnşaat Büyükçekmece (Anadolu Üniversitesi)
15.15 Banvit-Sakarya Büyükşehir Basketbol (Banvit Kara Ali Acar)
17.00 Galatasaray Odeabank-TOFAŞ (Sinan Erdem)
20.15 Fenerbahçe Doğuş-Trabzonspor (Ülker Spor ve Etkinlik)
8 Nisan Pazar:
13.00 Gaziantep Basketbol-Muratbey Uşak (Şahinbey)
15.15 Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan (Sinan Erdem)
17.00 Pınar Karşıyaka-Yeşilgiresun Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:08
-
Seyrantepe'den vurdu Bakırköy'de gol oldu
Toplam 6
Yorum
ÇEPNİOĞLU Kuckanın geldi geleli tek olumlu haraketi ama bir işe yaramadı. 2,5 m € 'luk gol de denebilir.
-
G.Saray'dan skorbord açıklaması
Toplam 1
Yorum
gs yani uefa kupası da kastedilmiş olabilir.kimsesinin müzesinde yok gibi.
-
Trabzonspor’da iki hata, iki gol
Toplam 1
Yorum
maho KUÇKA bu takımdan acil gönderilmeli takım eksik oynuyor rıza haca
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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