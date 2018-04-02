Ligde haftaya 41 puanla zirvede giren Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 88-80 yendi. Sarı-lacivertliler, 20. galibiyetini alarak, 43 puana ulaştı. Haftaya 2. sırada giren TOFAŞ ise Gaziantep Basketbol'u uzatmada 109-107 mağlup etti ve yerini korudu.

SONUÇLAR

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş Sompo Japan-Banvit: 79-64

Trabzonspor-Pınar Karşıyaka: 108-105

Demir İnşaat Büyükçekmece-Fenerbahçe Doğuş: 80-88

Sakarya Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 86-95

TOFAŞ-Gaziantep Basketbol: 109-107

Yeşilgiresun Belediyespor-Galatasaray Odeabank: 97-90

Muratbey Uşak-Anadolu Efes: 78-81

Eskişehir Basket-Darüşşafaka: 89-82

PUAN DURUMU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'inde 23. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Sıra Takım O G M S Y Puan 1 FENERBAHÇE DOĞUŞ 23 20 3 1963 1655 43 2 TOFAŞ 23 18 5 1932 1794 41 3 BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN 23 16 7 1763 1661 39 4 ANADOLU EFES 23 16 7 1895 1854 38 5 BANVİT 23 14 9 1822 1731 37 6 DARÜŞŞAFAKA BASKETBOL 23 14 9 1804 1674 37 7 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BASKETBOL 23 13 10 1768 1748 36 8 ESKİŞEHİR BASKET 23 11 12 1828 1854 34 9 İSTANBUL BBSK 23 10 13 1819 1873 33 10 GALATASARAY ODEABANK 23 10 13 1845 1836 33 11 TRABZONSPOR 23 9 14 2015 2083 32 12 YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR 23 8 15 1844 2000 31 13 PINAR KARŞIYAKA 23 8 15 1803 1932 31 14 DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE 23 7 16 1825 1903 30 15 GAZİANTEP BASKETBOL 23 6 17 1789 1961 29 16 MURATBEY UŞAK 23 4 19 1729 1885 27

24. HAFTANIN PROGRAMI

Ligde 24. haftanın programı şöyle:

6 Nisan Cuma:

20.00 Darüşşafaka Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Volkswagen)

7 Nisan Cumartesi:

13.00 Eskişehir Basket-Demir İnşaat Büyükçekmece (Anadolu Üniversitesi)

15.15 Banvit-Sakarya Büyükşehir Basketbol (Banvit Kara Ali Acar)

17.00 Galatasaray Odeabank-TOFAŞ (Sinan Erdem)

20.15 Fenerbahçe Doğuş-Trabzonspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

8 Nisan Pazar:

13.00 Gaziantep Basketbol-Muratbey Uşak (Şahinbey)

15.15 Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan (Sinan Erdem)

17.00 Pınar Karşıyaka-Yeşilgiresun Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)