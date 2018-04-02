Eskişehir Basket'te hedef play-off
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Eskişehir Basket, 9 haftalık galibiyet hasretine Darüşşafaka'yı 89-82 mağlup ederek son verirken, play-off hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor.
Eskişehir Basket Spor Kulübü Başkanı Sinan Özeçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, müthiş bir performans ortaya koyarak Darüşşafaka'yı 89-82 yendiklerini belirterek, 9 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.
Art arda şanssız yenilgiler aldıklarını hatırlatan Özeçoğlu, şunları kaydetti:
"Dokuz hafta sonra galip geldik. Sakat oyuncularımızın tamamı düzelmedi. Marshall, Rowland yoktu ancak Yunus Emre biraz da olsa oynadı. Hedefimizde bir sapma yok. Bu süreci iyi atlatacağız ve takımımız tekrar yükselişe geçecek. Art arda gelen mağlubiyetlere rağmen hedefimizden sapma yok. Hedefimiz sezon sonunda play-off oynamak. Önümüzde 7 maçlık bir süreç kaldı. Biz kazanabildiğimiz kadar maçı kazanacağız ve sezon sonunda play-off oynayacağız."
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:29
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Olay sözler! 'O bir aptal'
Toplam 2
Yorum
karakartal adam cevap verse ne olur vermese ne olur? oynamadan dünyanın parasını kaldırıp gitti. problemi nasride değil onu getirenlerde aramak lazım.
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Yıldırım'dan olay Alex sözleri: Büyük olsaydı...
Toplam 3
Yorum
haydar sen aykuta sahip çıkmaya devam et boş stadda kendinizi avutun
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Denizli o iki isme dikkat çekti
Toplam 2
Yorum
Yasama Fatih hocayı bu sezona kadar hep eleştirdim. Gerçekten dünya çapında bir hoca olmuş. Duruşuyla, takıma katkısıyla büyük hocalığını gösteriyo
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