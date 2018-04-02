Eskişehir Basket'te hedef play-off – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Basket'te hedef play-off

    <a href="/index/eskisehir?id=4ea53af7-3bb7-4dc2-a54d-a0eb5df36b11" class="" rel="tag">Eskişehir</a> Basket'te hedef play-off

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Basket, 9 haftalık galibiyet hasretine 'yı 89-82 mağlup ederek son verirken, play-off hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor.

    Basket Spor Kulübü Başkanı Sinan Özeçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, müthiş bir performans ortaya koyarak 'yı 89-82 yendiklerini belirterek, 9 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

    Art arda şanssız yenilgiler aldıklarını hatırlatan Özeçoğlu, şunları kaydetti:

    "Dokuz hafta sonra galip geldik. Sakat oyuncularımızın tamamı düzelmedi. Marshall, Rowland yoktu ancak Yunus Emre biraz da olsa oynadı. Hedefimizde bir sapma yok. Bu süreci iyi atlatacağız ve takımımız tekrar yükselişe geçecek. Art arda gelen mağlubiyetlere rağmen hedefimizden sapma yok. Hedefimiz sezon sonunda play-off oynamak. Önümüzde 7 maçlık bir süreç kaldı. Biz kazanabildiğimiz kadar maçı kazanacağız ve sezon sonunda play-off oynayacağız."

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:29
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