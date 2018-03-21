Gaziantep Basketbol inancını koruyor

Köken, yaptığı açıklamada, sezonun ikinci yarısındaki bazı maçlarda küçük hatalar nedeniyle mağlup olduklarını belirtti. Yavaş yavaş iyi oyunun karşılığını aldıklarını ancak geçen hafta galibiyet için çaba göstermelerine rağmen mağlubiyetten kurtulamadıklarını ifade eden Köken, geçmişi unutup ileriye bakmaya özen gösterdiklerini vurgulayarak, 25 Mart Pazar günü Yeşilgiresun Belediyespor'u konuk edecekleri maçı çok önemsediklerini kaydetti.

Tüm hesaplarının galibiyet üzerine kurulu olduğunu anlatan Köken, şöyle konuştu:

"Rakibimiz de bizim gibi zorlu bir süreçten geçiyor. O yüzden pazar günü Gaziantep'teki sporseverleri keyifli ve çekişmeli bir maç bekliyor. Ligde kalacağımıza inanıyoruz. Bunun için de hafta sonu tüm sporseverleri Giresun maçına bekliyoruz. Taraftar desteğiyle nice zorlu maçları kazandığımızı biliyoruz. Bu nedenle salondaki kardeşlerimizle el ele bu zorlu maçı da kazanabiliriz."

Gaziantep Basketbol, 16 takımın mücadele ettiği ligde 22. hafta maçları öncesi 26 puanla 15. sırada bulunuyor.