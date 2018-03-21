Gaziantep Basketbol inancını koruyor – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    inancını koruyor

    Gaziantep Basketbol inancını koruyor

    Tahincioğlu Süper Ligi takımlarından Basketbol'un kulüp başkanı Deniz Köken, ligde kalacaklarına inandığını söyledi.

    Köken, yaptığı açıklamada, sezonun ikinci yarısındaki bazı maçlarda küçük hatalar nedeniyle mağlup olduklarını belirtti. Yavaş yavaş iyi oyunun karşılığını aldıklarını ancak geçen hafta galibiyet için çaba göstermelerine rağmen mağlubiyetten kurtulamadıklarını ifade eden Köken, geçmişi unutup ileriye bakmaya özen gösterdiklerini vurgulayarak, 25 Mart Pazar günü Yeşilgiresun Belediyespor'u konuk edecekleri maçı çok önemsediklerini kaydetti.

    Tüm hesaplarının galibiyet üzerine kurulu olduğunu anlatan Köken, şöyle konuştu:

    "Rakibimiz de bizim gibi zorlu bir süreçten geçiyor. O yüzden pazar günü 'teki sporseverleri keyifli ve çekişmeli bir maç bekliyor. Ligde kalacağımıza inanıyoruz. Bunun için de hafta sonu tüm sporseverleri Giresun maçına bekliyoruz. Taraftar desteğiyle nice zorlu maçları kazandığımızı biliyoruz. Bu nedenle salondaki kardeşlerimizle el ele bu zorlu maçı da kazanabiliriz."

    Gaziantep , 16 takımın mücadele ettiği ligde 22. hafta maçları öncesi 26 puanla 15. sırada bulunuyor.

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:46
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