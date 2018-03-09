Basketbol'da haftanın programı – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Basketbol'da haftanın programı

    Basketbol'da haftanın programı

    Tahincioğlu ile Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 20. hafta maçlarıyla devam edilecek, 1. Ligi'nde ise 26. hafta karşılaşmaları oynanacak.

    Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

    - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

    Yarın:

    13.00 Banvit-Yeşilgiresun Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)

    15.15 Galatasaray Odeabank-Eskişehir Basket (Sinan Erdem)

    17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-TOFAŞ (Cebeci Spor Kompleksi)

    11 Mart Pazar:

    13.00 Gaziantep Basketbol-Demir İnşaat Büyükçekmece (Şahinbey)

    15.15 Darüşşafaka-Beşiktaş Sompo Japan (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

    17.00 Anadolu Efes-Trabzonspor (Sinan Erdem)

    19.30 Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Doğuş (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

    12 Mart Pazartesi:

    19.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Muratbey Uşak (Sakarya)

    - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

    Yarın:

    14.00 Çukurova Basketbol-Abdullah Gül Üniversitesi (Edip Buran)

    14.00 BOTAŞ-Galatasaray (Ankara)

    16.30 Yakın Doğu Üniversitesi-OGM Ormanspor (Caferağa)

    11 Mart Pazar:

    14.00 Canik Belediyespor-Adana ASKİ (Canik Belediye Mehmet Can Öztürk)

    14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe (Antakya)

    17.00 Beşiktaş-Mersin Büyükşehir Belediyespor (BJK Akatlar)

    Öte yandan, bu sezon iki maçına çıkmayan Bornova Beckerspor'un yarın deplasmanda İstanbul Üniversitesi ile yapacağı maçın ertelendiği bildirildi.

    - Türkiye Basketbol 1. Ligi

    Bugün:

    15.30 Ankara DSİ-İstanbulspor Beylikdüzü (Ankara)

    16.00 OGM Ormanspor-Bandırma Kırmızı (M. Sait Zarifoğlu)

    17.00 Sigortam.net Bakırköy Basket-Türk Telekom (Ahmet Cömert)

    Yarın:

    13.30 Bahçeşehir Koleji-Antalyaspor (Caferağa)

    16.00 Karesispor-Bursaspor Durmazlar (Kurtdereli)

    16.30 Yalova Group Belediye-Petkim Spor (Yalova 90. Yıl)

    17.00 Düzce Belediyespor-Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent (Kalıcı Konutlar Merkez)

    18.00 Afyon Belediyespor-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (Afyonkarahisar Atatürk)

    18.00 Akhisar Belediyespor-Selçuklu Belediyespor (Akhisar Belediye)

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:35
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