Basketbol'da haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Banvit-Yeşilgiresun Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)

15.15 Galatasaray Odeabank-Eskişehir Basket (Sinan Erdem)

17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-TOFAŞ (Cebeci Spor Kompleksi)

11 Mart Pazar:

13.00 Gaziantep Basketbol-Demir İnşaat Büyükçekmece (Şahinbey)

15.15 Darüşşafaka-Beşiktaş Sompo Japan (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

17.00 Anadolu Efes-Trabzonspor (Sinan Erdem)

19.30 Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Doğuş (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

12 Mart Pazartesi:

19.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Muratbey Uşak (Sakarya)

- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Çukurova Basketbol-Abdullah Gül Üniversitesi (Edip Buran)

14.00 BOTAŞ-Galatasaray (Ankara)

16.30 Yakın Doğu Üniversitesi-OGM Ormanspor (Caferağa)

11 Mart Pazar:

14.00 Canik Belediyespor-Adana ASKİ (Canik Belediye Mehmet Can Öztürk)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe (Antakya)

17.00 Beşiktaş-Mersin Büyükşehir Belediyespor (BJK Akatlar)

Öte yandan, bu sezon iki maçına çıkmayan Bornova Beckerspor'un yarın deplasmanda İstanbul Üniversitesi ile yapacağı maçın ertelendiği bildirildi.

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

15.30 Ankara DSİ-İstanbulspor Beylikdüzü (Ankara)

16.00 OGM Ormanspor-Bandırma Kırmızı (M. Sait Zarifoğlu)

17.00 Sigortam.net Bakırköy Basket-Türk Telekom (Ahmet Cömert)

Yarın:

13.30 Bahçeşehir Koleji-Antalyaspor (Caferağa)

16.00 Karesispor-Bursaspor Durmazlar (Kurtdereli)

16.30 Yalova Group Belediye-Petkim Spor (Yalova 90. Yıl)

17.00 Düzce Belediyespor-Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent (Kalıcı Konutlar Merkez)

18.00 Afyon Belediyespor-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (Afyonkarahisar Atatürk)

18.00 Akhisar Belediyespor-Selçuklu Belediyespor (Akhisar Belediye)