Basketbol'da haftanın programı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ile Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 20. hafta maçlarıyla devam edilecek, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 26. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Banvit-Yeşilgiresun Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)
15.15 Galatasaray Odeabank-Eskişehir Basket (Sinan Erdem)
17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-TOFAŞ (Cebeci Spor Kompleksi)
11 Mart Pazar:
13.00 Gaziantep Basketbol-Demir İnşaat Büyükçekmece (Şahinbey)
15.15 Darüşşafaka-Beşiktaş Sompo Japan (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
17.00 Anadolu Efes-Trabzonspor (Sinan Erdem)
19.30 Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Doğuş (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
12 Mart Pazartesi:
19.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Muratbey Uşak (Sakarya)
- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 Çukurova Basketbol-Abdullah Gül Üniversitesi (Edip Buran)
14.00 BOTAŞ-Galatasaray (Ankara)
16.30 Yakın Doğu Üniversitesi-OGM Ormanspor (Caferağa)
11 Mart Pazar:
14.00 Canik Belediyespor-Adana ASKİ (Canik Belediye Mehmet Can Öztürk)
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe (Antakya)
17.00 Beşiktaş-Mersin Büyükşehir Belediyespor (BJK Akatlar)
Öte yandan, bu sezon iki maçına çıkmayan Bornova Beckerspor'un yarın deplasmanda İstanbul Üniversitesi ile yapacağı maçın ertelendiği bildirildi.
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
15.30 Ankara DSİ-İstanbulspor Beylikdüzü (Ankara)
16.00 OGM Ormanspor-Bandırma Kırmızı (M. Sait Zarifoğlu)
17.00 Sigortam.net Bakırköy Basket-Türk Telekom (Ahmet Cömert)
Yarın:
13.30 Bahçeşehir Koleji-Antalyaspor (Caferağa)
16.00 Karesispor-Bursaspor Durmazlar (Kurtdereli)
16.30 Yalova Group Belediye-Petkim Spor (Yalova 90. Yıl)
17.00 Düzce Belediyespor-Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent (Kalıcı Konutlar Merkez)
18.00 Afyon Belediyespor-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (Afyonkarahisar Atatürk)
18.00 Akhisar Belediyespor-Selçuklu Belediyespor (Akhisar Belediye)
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:35
-
Roma'nın en iyisi Cengiz Ünder
Toplam 2
Yorum
ali kırcı Türkiye piyasasında 600 bin tl lik jip vermişler helal...
-
Özbek’ten Cengiz’e uyarı
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Sende plan sundun ama ne yaptın 3 yılda borc hanesine -135 milyon TL yazdırdın...
-
Valbuena'ya ABD'den teklif
Toplam 1
Yorum
Alamdar Bu adami Aykut hoca nezaman ve nasil kullanacagini bilmiyor
Basketbol'da haftanın programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.