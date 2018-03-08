Metecan Birsen ameliyat edildi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen milli oyuncu Metecan Birsen, ameliyat edildi.
Milli basketbolcunun, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde, sol dizindeki menisküs yırtığının tedavisi için artroskopi yöntemiyle ameliyat edildiği bildirildi.
Yapılan açıklamada, Metecan'ın 1,5 ay sonra sahalara dönebileceği ifade edildi.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:54
-
Sahaya niye yansımıyor!
Toplam 3
Yorum
rte bayern bjk nin kanadını kırmıştı. fb yeniden diriltti. bekliyor gelsin gol atsın diye hücum prresli oyna bitirmişti işi fb ama basit hatalar
-
Kocaman'dan kadroya neşter!
Toplam 15
Yorum
doğru M.topal,H.ali,fernandao,j.Desouza,Kameni,O.Tufan bunlar gitmedikçe FB düzelmezzzzzz
-
Ali Şen: "Cenk yanlış lige gitti"
Toplam 3
Yorum
doğru M.topal,H.ali,fernandao,j.Desouza,Kameni,O.Tufan bunlar gitmedikçe FB düzelmezzzzzz
Metecan Birsen ameliyat edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.