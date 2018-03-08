Metecan Birsen ameliyat edildi – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    ameliyat edildi

    Metecan Birsen ameliyat edildi

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen milli oyuncu , ameliyat edildi.

    Milli basketbolcunun, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde, sol dizindeki menisküs yırtığının tedavisi için artroskopi yöntemiyle ameliyat edildiği bildirildi.

    Yapılan açıklamada, Metecan'ın 1,5 ay sonra sahalara dönebileceği ifade edildi.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:54
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