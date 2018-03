“Kadroya bir ekleme yapabiliriz”

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Eskişehir Basket , 4 Mart Pazar günü Gaziantep Basketbol ile mücadele edecek. Kritik karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Genel Menajer Yannier, bu maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Yannier, "Ligin ilk yarısını bizi memnun edici bir şekilde bitirdikten sonra son dönemde üst üste kaybedilen maçlar sonrası ritmimizi biraz kaybetmiş görünüyoruz. Liglerin ikinci yarılarının çok daha rekabetçi geçmesi beklenen bir durumdur ve biz de ligin son döneminde ilk yarıdaki kadar galibiyet alamayabileceğimizin bilincindeydik. Fakat bizi esas üzen bu dönemde üst üste yaşadığımız sakatlıklar oldu. Son dönemde oynadığımız maçların çoğunu iki ya da üç oyuncumuzdan yoksun oynadık ve bu durum bir süre daha bu şekilde devam edebilir gibi görünüyor" şeklinde konuştu."Bu süreçte yeniden tam kadro olabilmek ve ilk yarıdaki tempomuza geri dönebilmek için tüm ekip elinden gelen çalışmayı yapıyor" diyerek sözlerini sürdüren Yannier, "Her zaman söylediğim gibi bizim takımımızda isimlerin hiçbir önemi yok. Sahada kim mücadele ediyorsa bizim için eşit değerdedir. Sakat oyuncularımız iyileşene kadar oynayacağımız önemli maçlarda da ben takımın her zaman gösterdiği mücadeleci ve inatçı tavırla kazanma alışkanlığını geri getireceğine inanıyorum. Bu anlamda pazar günü oynayacağımız Gaziantep maçı da bizim için oldukça önemli. Taraftarın maç seçmeksizin tribüne gelip bu takımın yanında olduğunu hissettirmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı. Genel Menajer Derya Yannier , transfer konusuna da değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Transfer konusunda sınırsız imkanlara sahip bir takım değiliz. İmkanlardan bağımsız, ben anlayış olarak da sezon içleri mümkün olduğunca az değişiklik yaparak takım kimyasına yatırım yapmanın değerine inanan biriyim. Bu sezon da açıkçası sezon başı planlarımız düşündüğümüze yakın işlediğinden kadroda herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyorduk. Fakat her zaman dile getirdiğim gibi çok dinamik bir iş yapıyoruz ve sezon içi şartlar sizi takım içinde bir değişiklik/ekleme yapmaya iterse bunu da akıllıca değerlendirmek gerekebilir. Tüm ekip olarak içinde bulunduğumuz şartları değerlendireceğiz ve ancak takım kimyamıza katkıda bulunabilecek değerde bir oyuncu bulabilirsek kadroya bir ekleme yapmayı düşünebiliriz."