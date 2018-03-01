“Kadroya bir ekleme yapabiliriz”
Eskişehir Basket Genel Menajeri Derya Yannier, üst üste gelen sakatlıkların kendilerini üzdüğünü ve takım kimyasına katkıda bulunabilecek bir transfer gerçekleştirebileceklerini söyledi.
"Takım, mücadeleci tavırl kazanma alışkanlığını geri getirecektir"
"Bu süreçte yeniden tam kadro olabilmek ve ilk yarıdaki tempomuza geri dönebilmek için tüm ekip elinden gelen çalışmayı yapıyor" diyerek sözlerini sürdüren Yannier, "Her zaman söylediğim gibi bizim takımımızda isimlerin hiçbir önemi yok. Sahada kim mücadele ediyorsa bizim için eşit değerdedir. Sakat oyuncularımız iyileşene kadar oynayacağımız önemli maçlarda da ben takımın her zaman gösterdiği mücadeleci ve inatçı tavırla kazanma alışkanlığını geri getireceğine inanıyorum. Bu anlamda pazar günü oynayacağımız Gaziantep maçı da bizim için oldukça önemli. Taraftarın maç seçmeksizin tribüne gelip bu takımın yanında olduğunu hissettirmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.
"Kadroya bir ekleme yapabiliriz"
Genel Menajer Derya Yannier, transfer konusuna da değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Transfer konusunda sınırsız imkanlara sahip bir takım değiliz. İmkanlardan bağımsız, ben anlayış olarak da sezon içleri mümkün olduğunca az değişiklik yaparak takım kimyasına yatırım yapmanın değerine inanan biriyim. Bu sezon da açıkçası sezon başı planlarımız düşündüğümüze yakın işlediğinden kadroda herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyorduk. Fakat her zaman dile getirdiğim gibi çok dinamik bir iş yapıyoruz ve sezon içi şartlar sizi takım içinde bir değişiklik/ekleme yapmaya iterse bunu da akıllıca değerlendirmek gerekebilir. Tüm ekip olarak içinde bulunduğumuz şartları değerlendireceğiz ve ancak takım kimyamıza katkıda bulunabilecek değerde bir oyuncu bulabilirsek kadroya bir ekleme yapmayı düşünebiliriz."
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:10
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Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Toplam 3
Yorum
seçme hakemlerle fb-göztepe sivas-gs kasımpaşa-gs maçları mağlup veya berabere iken 6 dakika uzadı.Akhisar gs maçında korner bile atılmadı okan hep türibüne
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Beşiktaş'ta şarkı krizi!
Toplam 12
Yorum
BEŞİKTAŞ futbolcuları motive etmek içindir belkide ? dövüşçüler kendi müziğini seçer ya hani ? saçma olan senin düşüncen...
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Ali Koç iki isimle anlaştı! Seçimi kazanması halinde...
Toplam 10
Yorum
Aykut Kraldır. Kimi bitirdi mesela. Hangisi iyi oyuncuydu da Aykut bitirdi. Aksine gençleri bile kazanmaya çalışıyor. Bu bile cesaret.
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