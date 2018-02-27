Muratbey Uşak, Bosna Harsek'te 1 hafta kamp yaptı – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    , Bosna Harsek'te 1 hafta kamp yaptı

    Muratbey Uşak, Bosna Harsek'te 1 hafta kamp yaptı

    Basketbol Süper Ligi'nde sezona verilen Türkiye Kupası ve 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası Elemeleri arasını eksiklerini kapatma fırsatı olarak gören , Bosna Harsek'te 1 hafta kamp yaptı.

    Kampta Okk Spears Sarajeva ile oynadığı ilk hazırlık maçını 92-71 kazanan kırmızı-siyahlılarda NBA'de 10 yıl boyunca Golden State Warriors, , , , gibi kulüplerde forma giyen yeni transfer CJ Watson da bu periyotta takıma uyum sağladı. Düşma hattından kurtulma mücadelesi veren Uşak, lig maratonuna cumartesi günü Beşiktaş Sompo Japan'ı ağırlayacağı karşılaşmayla yeniden başlayacak.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:00
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