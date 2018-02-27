Muratbey Uşak, Bosna Harsek'te 1 hafta kamp yaptı
Basketbol Süper Ligi'nde sezona verilen Türkiye Kupası ve 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası Elemeleri arasını eksiklerini kapatma fırsatı olarak gören Muratbey Uşak, Bosna Harsek'te 1 hafta kamp yaptı.
Kampta Okk Spears Sarajeva ile oynadığı ilk hazırlık maçını 92-71 kazanan kırmızı-siyahlılarda NBA'de 10 yıl boyunca Golden State Warriors, Chicago Bulls, Brooklyn Nets, Indiana Pacers, Orlando Magic gibi kulüplerde forma giyen yeni transfer CJ Watson da bu periyotta takıma uyum sağladı. Düşma hattından kurtulma mücadelesi veren Uşak, lig maratonuna cumartesi günü Beşiktaş Sompo Japan'ı ağırlayacağı karşılaşmayla yeniden başlayacak.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 12:00
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Trezaguet Cimbom'a
Toplam 13
Yorum
rodrigez yıllık 1 m euro para alıo sıkıntısız bi o örnek feguli 3750 alıo 4 yılda 15 m euro yapar20 ye satsan zatan 5 i paoka gitçek arti yerine adam alman lazım alsan da 1 milyona bulamazsın
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Gençlik darbesi
Toplam 1
Yorum
başak rakiplerin birbiriyle maç yapmış gs farklı kazanmış başakşehir bu maçı kendi sahanda kazanmalıydı böyle giderse şampiyonluk yine olmaz
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Bu ezikliğin hesabını ver!
Toplam 20
Yorum
UZMAN DR Q7 CEZA ALANINDA PENALTI ALMAK İÇİN ATTI KENDİNİ ALDATMAYA YÖNELİK HAREKET VE SEYİRCİYİ KIŞKIRTMAKTAN SARI, VELBUENAYA YAPTIGI DİREKT KIRMIZ
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