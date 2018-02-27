Muratbey Uşak, Bosna Harsek'te 1 hafta kamp yaptı

Kampta Okk Spears Sarajeva ile oynadığı ilk hazırlık maçını 92-71 kazanan kırmızı-siyahlılarda NBA'de 10 yıl boyunca Golden State Warriors, Chicago Bulls, Brooklyn Nets, Indiana Pacers, Orlando Magic gibi kulüplerde forma giyen yeni transfer CJ Watson da bu periyotta takıma uyum sağladı. Düşma hattından kurtulma mücadelesi veren Uşak, lig maratonuna cumartesi günü Beşiktaş Sompo Japan'ı ağırlayacağı karşılaşmayla yeniden başlayacak.