"Play-off oynamak istiyoruz" – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    "Play-off oynamak istiyoruz"

    "Play-off oynamak istiyoruz"
    Serra Sünger İnegöl Belediyespor Başantrenörü Mehmet Sezen, 24 Şubat Cumartesi günü saat 18.30'da Yeniceköy Spor Salonu'nda ağırlayacakları Bilecik Belediyesi maçına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Fikstür gereği çok zorlu bir maç serisi ile başladık. Bu ilk yarıda da böyle oldu. İkinci yarıda da aynı başlangıç oldu. Biz ikinci yarıda bu 4'te 1 yaptığımız ilk hafta serisini maçlarında 4'te 2 yapma hedefi ile çıktık. Fakat Bornova gibi çok önemli bir takımı kendi sahamızda yenmemize rağmen, deplasmanda 10 sayı önde olduğumuz Yüksek Çıta maçını kaybettiğimizde, bu 4'te 2 hedefimizden sapmış olduk. Şimdi 6 tane maçımız kaldı. Geçen hafta oynadığımız Antalya Kepez'de çok önemli ve zor bir deplasmandı. 7 tane maçımız kalmıştı. Biz kendi aramızda çocuklarla inanarak tekrar bu 7 maçlık seriye başladık ve hedefi 7'de 7 koyduk. Geçen haftayı kazandık. Şimdi diyoruz ki 6'da 6. Her haftayı kendimize hedef koyarak geçmek istiyoruz. Play-off oynamak istiyoruz. Biz bu sene diğer takımlara göre belki kısıtlı bir bütçeyle yola çıktık ama karakterli oyuncularla oynadık. Şansız maçlar kaybetmemize rağmen hala Play-off şansımızı da sürdürüyoruz. Ben inanıyorum ki, Play-off'a kalacağız ve orada da buranın çok kolay geçilmeyecek bir kale olduğunu herkese göstereceğiz" ifadelerini kullandı.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:43
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