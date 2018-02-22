”Şanssızlıklara rağmen ligde kalacağız”
Yalova Group Belediyespor başantrenörü Cengiz Karadağ, Türkiye Basketbol Liginin 23. haftasında kazandıkları 75-73’lük TED Ankara Kolejliler maçı sonrasında, "Yaşadığımız onca şanssızlığa rağmen ligde kalacağız" dedi.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:24
-
"Şenol Güneş'le olmaz"
Toplam 8
Yorum
Bunama başladı Sayın Hıncal sen Şenol u eleştirdin bizde eleştiriyoruz Yanlız şunu iyi bil Ne Fatih ne Denizli bu ikili de büyük Hoca değil Fatih hiç değil
-
"Şenol Güneş'le olmaz"
Toplam 8
Yorum
ruhi mücerret hoca sizi kaç kere mat etti madara etti .kişiselleştirme olayı artık hıncal uluç bey
-
"Şenol Güneş'le olmaz"
Toplam 8
Yorum
Gslı Hıncal bey Terimi gömüyorsunuz Güneşi gömüyorsunuz kim hocalık yapacak Türkiye de o zaman..Yok işte elimizdeki hocalar bunlar
”Şanssızlıklara rağmen ligde kalacağız” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.