”Şanssızlıklara rağmen ligde kalacağız” – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    ”Şanssızlıklara rağmen ligde kalacağız”

    ”Şanssızlıklara rağmen ligde kalacağız”

    başantrenörü Cengiz Karadağ, 23. haftasında kazandıkları 75-73’lük TED Ankara Kolejliler maçı sonrasında, "Yaşadığımız onca şanssızlığa rağmen ligde kalacağız" dedi.

    Ankara'da oynanan maçta lenf problemi sebebiyle sezonu kapayan Kris Kayl Yanku ve ayak bileği sakatlanan Markel Starks Yalova ekibinde forma giyememişti. başantrenörü Cengiz Karadağlı, "13'te 1 galibiyeti olan takıma inanmasam gelmezdim. Gerek oyuncularıma, gerekse kulübe inancım sonsuz. El ele çalışıyoruz. Ligin en kritik bölgesinde olmamıza rağmen Bandırma Kırmızı dışında gençlere süre veren bir - iki kulüp arasındayız. Sinan Sağlam, Mustafa Baştürk, Canberk Uzunkaya, Oğuzhan Tosun süre alıyor ve katkı veriyor. Furkan Firar'ı oynatamıyorum, belki de hakkını yiyorum. Bütün oyuncular müthiş bir kenetlenme içinde Yalova'yı düşme potasından çıkarmaya çalışıyor. Bunu da başaracaklarına inanıyorum" dedi.
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:24
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