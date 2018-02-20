CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    ’a NBA kariyerli transfer

    Muratbey Uşak’a NBA kariyerli transfer

    Tahincioğlu ekiplerinden kadrosuna NBA kariyerli C.J Watson dahil etti.

    Ligin ilk yarısında kötü bir tablo çizen Başantrenör Aziz Bekir ile yeniden bir çıkış yakaladı. Kupa maçları nedeniyle lige verilen arada Muratbey Uşak kadrosunu C.J Watson ile güçlendirdi. NBA'de 600'ün üzerinde maçta forma giyen yıldız oyuncu kariyerinde sırasıyla Golden State Warriors, , , ve formalarını giydi.

    Uşak'a gelerek takımla çalışmaya başlayan Watson bir hafta sürecek olan Bosna Hersek kampına da dahil edildi. Muratbey Uşak 3 Mart günü evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Muratbey Uşak’a NBA kariyerli transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN