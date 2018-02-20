Muratbey Uşak’a NBA kariyerli transfer
Tahincioğlu Basketbol Ligi ekiplerinden Muratbey Uşak kadrosuna NBA kariyerli C.J Watson dahil etti.
Uşak'a gelerek takımla çalışmaya başlayan Watson bir hafta sürecek olan Bosna Hersek kampına da dahil edildi. Muratbey Uşak 3 Mart günü evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 13:27
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Mustafa Cengiz'den hakem tepkisi
Toplam 3
Yorum
mehmett sayın başkan boşver oyun felan...bize ii bir kaleci al..en buyuk sorunumuz kalede yasanıyor..bu kaleci boş beleşşş..bir tek top kurtarmaz mı
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Final mi? Neden olmasın
Toplam 3
Yorum
servet tabi ki ne demek sampiyonlar liginde finali kazan buna kimse tesadüf demez bunu yapamayanlar tesedüf olur inanmak kazanmanin yarisi milleti
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Usta dönemi karne zayıf
Toplam 3
Yorum
ERAY En büyük başarısı 6. olmak ve bunun da üstüne çıkamayacak. TS'nin gördüğü en başarısız yönetimlerden biri.
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