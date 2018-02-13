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    13 Şubat 2018, Salı
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    Yeşilgiresun, lig arasını iyi değerlendirmek istiyor

    Yeşilgiresun, lig arasını iyi değerlendirmek istiyor

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'un kulüp başkan vekili Sertaç Güneş, lige verilen iki haftalık arayı en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini söyledi.

    Güneş, yaptığı açıklamada, hafta sonu deplasmanda karşılaştıkları 'a 77-66 mağlup olduklarını anımsattı.

    Galibiyet için gittikleri Sakarya deplasmanında kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Güneş, "Sakarya Büyükşehir Belediyespor karşısında galip ayrılarak haftalardır süren kötü gidişatı sonlandırmak istiyorduk. İyi oynamamıza rağmen maalesef kazanamadık. Kötü gidişatımız bu maçta da devam etti. Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettiğimiz için üzgünüz." diye konuştu.

    Güneş, PTT Erkekler Türkiye Kupası organizasyonu ve A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki maçları nedeniyle lige iki hafta ara verildiğini, bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini belirterek şunları kaydetti:

    "İki haftalık uzun bir ara var. Toparlanmamız ve lige yeniden odaklanmamız için bu süreç bize ilaç olacak. Arayı en iyi şekilde değerlendirerek 19. haftada oynayacağımız karşılaşmasına eksiksiz ve tam anlamıyla hazır çıkacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşma arzusundayız."

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:53
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