Yeşilgiresun, lig arasını iyi değerlendirmek istiyor

Güneş, yaptığı açıklamada, hafta sonu deplasmanda karşılaştıkları Sakarya Büyükşehir Belediyespor'a 77-66 mağlup olduklarını anımsattı.

Galibiyet için gittikleri Sakarya deplasmanında kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Güneş, "Sakarya Büyükşehir Belediyespor karşısında galip ayrılarak haftalardır süren kötü gidişatı sonlandırmak istiyorduk. İyi oynamamıza rağmen maalesef kazanamadık. Kötü gidişatımız bu maçta da devam etti. Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettiğimiz için üzgünüz." diye konuştu.

Güneş, PTT Erkekler Türkiye Kupası organizasyonu ve A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki maçları nedeniyle lige iki hafta ara verildiğini, bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini belirterek şunları kaydetti:

"İki haftalık uzun bir ara var. Toparlanmamız ve lige yeniden odaklanmamız için bu süreç bize ilaç olacak. Arayı en iyi şekilde değerlendirerek 19. haftada oynayacağımız İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasına eksiksiz ve tam anlamıyla hazır çıkacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşma arzusundayız."