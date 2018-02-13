Yeşilgiresun, lig arasını iyi değerlendirmek istiyor
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'un kulüp başkan vekili Sertaç Güneş, lige verilen iki haftalık arayı en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini söyledi.
Güneş, yaptığı açıklamada, hafta sonu deplasmanda karşılaştıkları Sakarya Büyükşehir Belediyespor'a 77-66 mağlup olduklarını anımsattı.
Galibiyet için gittikleri Sakarya deplasmanında kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Güneş, "Sakarya Büyükşehir Belediyespor karşısında galip ayrılarak haftalardır süren kötü gidişatı sonlandırmak istiyorduk. İyi oynamamıza rağmen maalesef kazanamadık. Kötü gidişatımız bu maçta da devam etti. Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettiğimiz için üzgünüz." diye konuştu.
Güneş, PTT Erkekler Türkiye Kupası organizasyonu ve A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki maçları nedeniyle lige iki hafta ara verildiğini, bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini belirterek şunları kaydetti:
"İki haftalık uzun bir ara var. Toparlanmamız ve lige yeniden odaklanmamız için bu süreç bize ilaç olacak. Arayı en iyi şekilde değerlendirerek 19. haftada oynayacağımız İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasına eksiksiz ve tam anlamıyla hazır çıkacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşma arzusundayız."
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 11:53
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Yeni Cengiz
Toplam 1
Yorum
? başakşehir altınordu ile birleşti mi..
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Giuliano'nun yerine Talisca
Toplam 1
Yorum
10 no guılyano daha iyi adam 10 numara..
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Speedy Rodrigues!
Toplam 3
Yorum
DAHA İYİ DAHA GÜZELE RODRİ RODRİGES İN VARSA SORUNUN YOK DEMEKTİR. HELAL SANA CİMBOMLU RODRİ. İŞTE BÖYLE HER GÜN BÖYLE.
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