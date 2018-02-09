Pınar Karşıyaka'nın rakibi Galatasaray
FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki son grup maçında namağlup rakibi Monaco'yu yenen Pınar Karşıyaka, yarın Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Odeabank'a konuk olacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.15'te başlayacak mücade sakatlıkları süren Allen ve Egemen yine forma giyemeyecek.
Konuk Karşıyaka taraftarları, son yıllarda olduğu gibi deplasman tribününe alınmayacak. Yeşil-kırmızılı ekip, bu sezon istikrarsız bir grafik sergilediği ligde geçen hafta son sıradaki Gaziantep Basketbol'u yenerek moral tazeledi. Karşıyaka gibi bu sezon Play-Off yarışının uzağında kalan Galatasaray, son oynadığı 7 lig maçının 6'sını kaybetti. İki takımın 17 hafta sonunda 6'şar galibiyeti bulunuyor.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:08
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Gomis satıldı!
Toplam 9
Yorum
TCelcius Olum fb ve gs farkında değil ama BATTINIZ oyuncuların maaşları ödenmiyor bakma sen fb lobi içinde dumen ceviriyor onların durumu daha feci
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Fener, savunmayı Kilit’ledi!
Toplam 9
Yorum
paşa alt yapıya para harcamayın kapatın gitsin son 20 yılda bir genç semih var hatırlanan... yazık paralara..
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Kayyum tehlikesi!
Toplam 2
Yorum
KUYRUKLU GS YIN ŞAMPİYONLUKTAN UZAKLAŞMASI İÇİN KUYRUKLU BİR YALAN DAHA
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