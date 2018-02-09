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    09 Şubat 2018, Cuma
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    'nın rakibi

    Pınar Karşıyaka'nın rakibi Galatasaray

    FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki son grup maçında namağlup rakibi Monaco'yu yenen , yarın Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Odeabank'a konuk olacak.

    Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.15'te başlayacak mücade sakatlıkları süren Allen ve Egemen yine forma giyemeyecek.
    Konuk Karşıyaka taraftarları, son yıllarda olduğu gibi deplasman tribününe alınmayacak. Yeşil-kırmızılı ekip, bu sezon istikrarsız bir grafik sergilediği ligde geçen hafta son sıradaki Gaziantep Basketbol'u yenerek moral tazeledi. Karşıyaka gibi bu sezon Play-Off yarışının uzağında kalan , son oynadığı 7 lig maçının 6'sını kaybetti. İki takımın 17 hafta sonunda 6'şar galibiyeti bulunuyor.

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:08
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