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    09 Şubat 2018, Cuma
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    telafi peşinde

    Muratbey Uşak telafi peşinde

    Tahincioğlu Süper Ligi'nde üst üste 3 galibiyetin ardından geçen hafta Tofaş'a yenilen ve kendisini tekrar düşme hattında bulan , yarın Basketbol deplasmanına çıkacak.

    Volkswagen Arena'daki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Uşak temsilcisi, ligde 4 galibiyet 13 mağlubiyetle sondan ikinci sırada yer alıyor. ise 10 galibiyetle 6. durumda bulunuyor.

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:13
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