Muratbey Uşak telafi peşinde
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 galibiyetin ardından geçen hafta Tofaş'a yenilen ve kendisini tekrar düşme hattında bulan Muratbey Uşak, yarın Darüşşafaka Basketbol deplasmanına çıkacak.
Volkswagen Arena'daki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Uşak temsilcisi, ligde 4 galibiyet 13 mağlubiyetle sondan ikinci sırada yer alıyor. Darüşşafaka ise 10 galibiyetle 6. durumda bulunuyor.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:13
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Gomis satıldı!
Toplam 9
Yorum
TCelcius Olum fb ve gs farkında değil ama BATTINIZ oyuncuların maaşları ödenmiyor bakma sen fb lobi içinde dumen ceviriyor onların durumu daha feci
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Fener, savunmayı Kilit’ledi!
Toplam 9
Yorum
paşa alt yapıya para harcamayın kapatın gitsin son 20 yılda bir genç semih var hatırlanan... yazık paralara..
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Kayyum tehlikesi!
Toplam 2
Yorum
KUYRUKLU GS YIN ŞAMPİYONLUKTAN UZAKLAŞMASI İÇİN KUYRUKLU BİR YALAN DAHA
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