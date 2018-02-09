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    09 Şubat 2018, Cuma
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    'a Haitili pivot

    Beşiktaş Sompo Japan'a Haitili pivot

    Erkek Basketbol Takımı, Haitili oyuncu 'yi transfer etti.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 1992 doğumlu ve 2,08 metre boyundaki Lalanne ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    2015 yılında San Antonio Spurs tarafından 2. tur 55. sıradan draft edilen Haitili pivot, bu sezon başında İtalya temsilcisi New Basket Brindisi ile anlaştı. , İtalya takımı ile çıktığı 18 lig maçında 15,7 sayı ve 9,9 ribaunt ortalamasıyla oynadı.

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:59
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