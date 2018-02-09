Beşiktaş Sompo Japan'a Haitili pivot
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, Haitili oyuncu Cady Lalanne'yi transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 1992 doğumlu ve 2,08 metre boyundaki Lalanne ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
2015 yılında San Antonio Spurs tarafından 2. tur 55. sıradan draft edilen Haitili pivot, bu sezon başında İtalya temsilcisi New Basket Brindisi ile anlaştı. Cady Lalanne, İtalya takımı ile çıktığı 18 lig maçında 15,7 sayı ve 9,9 ribaunt ortalamasıyla oynadı.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:59
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Fener, savunmayı Kilit’ledi!
Toplam 14
Yorum
Perde Arkası Genç oyuncu transfer etmek yetmez. Her yer genç oyuncu kaynıyor. Önemli olan ilk on birde oynayabilecek kalitede genç oyuncu transfer etmek.
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4 gün içinde 2 derbi!
Toplam 15
Yorum
taraftar FENERBAHÇE Şampiyonlar liginde Çeyrek ,UEFA'da yarı final oynarken gıkını çıkarmadı.Malum güçler Galatanın maçlarını iptal ediyordu
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Fener, savunmayı Kilit’ledi!
Toplam 14
Yorum
Perde Arkası Güldürdün bizi Umut, teşekkürler. FB'nin yetkilileri görsün, taraftardan hiçbir şey kaçmıyor...
Beşiktaş Sompo Japan'a Haitili pivot haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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