Pınar Karşıyaka son 16 turunda
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Aleksandar Trifunovic, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda mücadele edecek takımların eşit seviyede olduğunu söyledi.
Trifunovic, yaptığı açıklamada, grup ikincisi olarak yükseldikleri son 16 turunda saha avantajını ellerine geçirdiklerini belirtti.
Kura çekimleri öncesinde tahmin yapmayı sevmediğini dile getiren Trifunovic, "Bakalım kurada ne gelecek. Son 16 turu için yaklaşık 1 aylık süre var. 1 ay boyunca çok farklı durumlarla karşılaşabiliriz. Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda mücadele edecek takımlar eşit seviyede. O nedenle kuranın çok da fark edeceğini düşünmüyorum. Biz kendi işimizle ilgileneceğiz." diye konuştu.
A Grubu maçlarını namağlup Monaco'yu yenerek ikinci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, son 16 turunda Yunan temsilcileri PAOK, AEK veya Fransız ekibi Nanterre 92 ile eşleşecek.
İlk maçı deplasmanda 6-7 Mart'ta oynayacak yeşil-kırmızılı ekip, rövanş karşılaşmasına ise 13-14 Mart'ta İzmir'de çıkacak.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:29
-
Sosa ve Kamil beğenildi
Toplam 3
Yorum
10_UR Kamil ahmet bu takımın en iyi beki. Eğer pereira için bu maçta onu keserse; hoca için onazi den sonra yaptığı ikinci büyük haksızlık olur.
-
Beşiktaş'tan yeni proje! Kartal ava çıkıyor
Toplam 6
Yorum
rte hikaye bunlar. ormancının bjk yi sömürme taktiği.ormancı kendi çıkarına rant elde etmeden bi iş yapmaz.
-
F.Bahçe'den sert açıklama: "Hakkınızı yediğiniz milyonlar..."
Toplam 30
Yorum
UZMAN HAKEM SUNİ YORUMCULAR TRABZONLU 2 OYUNCUYU ATMADI DİYORLAR HEMDE HAKEM MAÇIN SONUCUNU ETKİLEMEDİ DİYORLAR FENER GOL ATTIDA VERMEDİMİ DİYORLAR YUH
Pınar Karşıyaka son 16 turunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.