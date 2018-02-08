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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    son 16 turunda

    Pınar Karşıyaka son 16 turunda

    Başantrenörü Aleksandar Trifunovic, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda mücadele edecek takımların eşit seviyede olduğunu söyledi.

    Trifunovic, yaptığı açıklamada, grup ikincisi olarak yükseldikleri son 16 turunda saha avantajını ellerine geçirdiklerini belirtti.

    Kura çekimleri öncesinde tahmin yapmayı sevmediğini dile getiren Trifunovic, "Bakalım kurada ne gelecek. Son 16 turu için yaklaşık 1 aylık süre var. 1 ay boyunca çok farklı durumlarla karşılaşabiliriz. FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda mücadele edecek takımlar eşit seviyede. O nedenle kuranın çok da fark edeceğini düşünmüyorum. Biz kendi işimizle ilgileneceğiz." diye konuştu.

    A Grubu maçlarını namağlup Monaco'yu yenerek ikinci sırada tamamlayan , son 16 turunda Yunan temsilcileri PAOK, AEK veya Fransız ekibi Nanterre 92 ile eşleşecek.

    İlk maçı deplasmanda 6-7 Mart'ta oynayacak yeşil-kırmızılı ekip, rövanş karşılaşmasına ise 13-14 Mart'ta İzmir'de çıkacak.

    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:29
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