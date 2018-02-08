Karesispor’da hedef galibiyet

Türkiye Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Karesispor, evinde Sigortam.net Bakırköy Basket’i ağırlayacak.

Afyon deplasmanından istediği sonuçla dönemeyen Karesispor, 2 hafta üst üste Balıkesir'de oynayacağı maçlardan galip ayrılarak yeniden avantaj elde etmek istiyor. Karesispor hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam ederken, Baş Antrenör Fahri Güler, Afyon deplasmanından istemedikleri bir mağlubiyetle döndüklerini belirterek, "Bakırköy Basket gençlerle tecrübeli oyuncuların iyi harmanlandığı, yabancılarında belli bir verimde oynadığı iyi bir takım. Enerjileri yüksek, belli bir tempoda oynayabilen bir takım. Biz de tek yabancıyla sahaya çıktığımız şu birkaç haftada istemediğimiz yenilgiler aldık, ama oyun anlayışımızdan vazgeçmedik. Özellikle evimizde, taraftarımızın verdiği güçle sert savunma kaynaklı temposu yüksek iyi bir basketbol oynuyoruz. Sanırım en son Kurtdereli'de kazandığımız Ankara DSİ maçında da ikinci yarı oynadığımız basketbolla, son topa kadar mücadele ederek asla pes etmeyen bir takım olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum. Taraftarımız Kurtdereli'yi doldursun, biz de Balıkesir'i en iyi şekilde temsil etmek için son topa kadar neyimiz var, neyimiz yoksa onlar için ortaya koyacağız'' dedi.



Karesispor'un Amerikalı yıldızı Jerry Smith de, Bakırköy Basket maçının Balıkesir'de oynanacak olmasına dikkat çekti ve taraftarları maça davet etti. Smith, "İstanbul temsilcisiyle ilk yarıda oynadığımız maçı kaybetmiştik. Kötü bir mağlubiyet olmuştu bizim için. Ama şimdi evimizdeyiz, burada taraftarlar bizim için çok iyi bir atmosfer oluşturuyor. Onların bize verdiği destekle bizde kazanmak için elimizden geleni yapacağız'' dedi.

Karesispor-Sigortam.net Bakırköy Basket karşılaşması 10 Şubat Cumartesi günü Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Uğur Özen, Egemen Ercan ve Yiğit Gönültaş hakem üçlüsü yönetecek.