Karesispor’da hedef galibiyet
Türkiye Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Karesispor, evinde Sigortam.net Bakırköy Basket’i ağırlayacak.
Karesispor'un Amerikalı yıldızı Jerry Smith de, Bakırköy Basket maçının Balıkesir'de oynanacak olmasına dikkat çekti ve taraftarları maça davet etti. Smith, "İstanbul temsilcisiyle ilk yarıda oynadığımız maçı kaybetmiştik. Kötü bir mağlubiyet olmuştu bizim için. Ama şimdi evimizdeyiz, burada taraftarlar bizim için çok iyi bir atmosfer oluşturuyor. Onların bize verdiği destekle bizde kazanmak için elimizden geleni yapacağız'' dedi.
Karesispor-Sigortam.net Bakırköy Basket karşılaşması 10 Şubat Cumartesi günü Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Uğur Özen, Egemen Ercan ve Yiğit Gönültaş hakem üçlüsü yönetecek.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:07
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Sosa ve Kamil beğenildi
Toplam 3
Yorum
10_UR Kamil ahmet bu takımın en iyi beki. Eğer pereira için bu maçta onu keserse; hoca için onazi den sonra yaptığı ikinci büyük haksızlık olur.
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Beşiktaş'tan yeni proje! Kartal ava çıkıyor
Toplam 6
Yorum
rte hikaye bunlar. ormancının bjk yi sömürme taktiği.ormancı kendi çıkarına rant elde etmeden bi iş yapmaz.
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F.Bahçe'den sert açıklama: "Hakkınızı yediğiniz milyonlar..."
Toplam 30
Yorum
UZMAN HAKEM SUNİ YORUMCULAR TRABZONLU 2 OYUNCUYU ATMADI DİYORLAR HEMDE HAKEM MAÇIN SONUCUNU ETKİLEMEDİ DİYORLAR FENER GOL ATTIDA VERMEDİMİ DİYORLAR YUH
Karesispor’da hedef galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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