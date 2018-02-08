Eskişehir Basket'te Efes hazırlıkları sürüyor
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 18’inci haftasında deplasmanda parkeye çıkacak olan Eskişehir Basket, antrenmanlarına devam ediyor.
Öte yandan Eskişehir Basket'in cumartesi günü İstanbul'a gideceği öğrenildi.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:04
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Mete Kalkavan meydan okudu!
Toplam 21
Yorum
recep bu memlekette hakemler ve federasyon kurumsal güç gösterisini sadece Fener üzerinden yaparlar.Zira kamuoyu desteğini sadece fenere karsı alı
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F.Bahçe yarı finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu
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Yorum
bjk Off 3 maç üst üste kocamanın zırıltılarını dinleyeceğiz :)
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Özbek'in kozu 6 milyon TL'lik bağış
Toplam 7
Yorum
Tek çalmayan Canaydın Benim fikrim tek çalmayan Ö.Canaydın.Anlamadığım Şampiyon oluyoruz avrupada başarı var ve hala maddi sıkıntı.Yoksa biz Messiyimi satın aldık
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