Gaziantep Basketbol moral buldu

Ligde son 3, Avrupa'da ise üst üste 8 müsabakada mağlup olan Gaziantep Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda uzatmaya giden karşılaşmada Neptunas'ı 98-94 yenerek kötü gidişine son verdi.

Sekiz takımlı grupta 14 puanla 7. sırada yer alan Gaziantep Basketbol, ligde ise 18 puan ve averajla son sırada bulunuyor.

Başantrenör Nenad Markovic, yaptığı açıklamada, göreve geldiği günden bu yana takımı toparlamaya çalıştığını söyledi.

Kadroda değişikliğe gittiklerini aktaran Markovic, "Neptunas galibiyeti bize moral oldu. Bundan sonraki süreçte iyi bir seri yakalayıp bulunduğumuz sıkıntılı dönemden çıkmaya çalışacağız." diye konuştu.

Maça gelerek kendilerine destek olan taraftarlara da teşekkür eden Markovic, "Gaziantep, iyi bir basketbol şehri. O yüzden biz toparlandıkça salondaki taraftar sayımızın da artacağına inanıyorum. Neptunas karşısında kazanma hırsımız iyiydi ama daha iyi olmalıyız. Bunun üzerine çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.