Gaziantep Basketbol moral buldu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son haftalarda istediği sonuçları elde edemeyen Gaziantep Basketbol, Litvanya temsilcisi Neptunas karşısında aldığı galibiyetle moral buldu.
Ligde son 3, Avrupa'da ise üst üste 8 müsabakada mağlup olan Gaziantep Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda uzatmaya giden karşılaşmada Neptunas'ı 98-94 yenerek kötü gidişine son verdi.
Sekiz takımlı grupta 14 puanla 7. sırada yer alan Gaziantep Basketbol, ligde ise 18 puan ve averajla son sırada bulunuyor.
Başantrenör Nenad Markovic, yaptığı açıklamada, göreve geldiği günden bu yana takımı toparlamaya çalıştığını söyledi.
Kadroda değişikliğe gittiklerini aktaran Markovic, "Neptunas galibiyeti bize moral oldu. Bundan sonraki süreçte iyi bir seri yakalayıp bulunduğumuz sıkıntılı dönemden çıkmaya çalışacağız." diye konuştu.
Maça gelerek kendilerine destek olan taraftarlara da teşekkür eden Markovic, "Gaziantep, iyi bir basketbol şehri. O yüzden biz toparlandıkça salondaki taraftar sayımızın da artacağına inanıyorum. Neptunas karşısında kazanma hırsımız iyiydi ama daha iyi olmalıyız. Bunun üzerine çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:16
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Tango zamanı
Toplam 2
Yorum
AKGANDAL senin forvet ve ortasahaya ihtiyacın varken solbek arıyorsun.allah akıl fikir versin
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Tekmelikteki F.Bahçe arması olay oldu!
Toplam 5
Yorum
MERSİN NEDEN OLAY OLSUN ADAM FENERBAHÇELİ ÇEKEMEYECEK NE VAR FENERİUM MARKALI ÜRÜN GİYEMEZMİ GERİ KAFALI OLMAYI BIRAKIN ADAM FENERBAHÇEYE GOL ATTI
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Larin rest çekti!
Toplam 2
Yorum
KADİRHAN63 BOŞVERİN UĞRAŞMAYIN KARDEŞİM BAŞKA ADAM MI KALMADI LARİNİ ALIYORUZ ÇOK GEREKSİZ BENCE KAPALI KUTU Bİ TRANSFER BOYKO VS GİBİ OLABİLİR SONU
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