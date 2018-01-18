CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    moral buldu

    Gaziantep Basketbol moral buldu

    Tahincioğlu Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son haftalarda istediği sonuçları elde edemeyen Basketbol, Litvanya temsilcisi Neptunas karşısında aldığı galibiyetle moral buldu.

    Ligde son 3, Avrupa'da ise üst üste 8 müsabakada mağlup olan , FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda uzatmaya giden karşılaşmada Neptunas'ı 98-94 yenerek kötü gidişine son verdi.

    Sekiz takımlı grupta 14 puanla 7. sırada yer alan Gaziantep Basketbol, ligde ise 18 puan ve averajla son sırada bulunuyor.

    Başantrenör Nenad Markovic, yaptığı açıklamada, göreve geldiği günden bu yana takımı toparlamaya çalıştığını söyledi.

    Kadroda değişikliğe gittiklerini aktaran Markovic, "Neptunas galibiyeti bize moral oldu. Bundan sonraki süreçte iyi bir seri yakalayıp bulunduğumuz sıkıntılı dönemden çıkmaya çalışacağız." diye konuştu.

    Maça gelerek kendilerine destek olan taraftarlara da teşekkür eden Markovic, "Gaziantep, iyi bir basketbol şehri. O yüzden biz toparlandıkça salondaki taraftar sayımızın da artacağına inanıyorum. Neptunas karşısında kazanma hırsımız iyiydi ama daha iyi olmalıyız. Bunun üzerine çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gaziantep Basketbol moral buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN