Fethiye'den 2.06'lık transfer

Anadolu Efes altyapısından yetişip, Beşiktaş, Banvit, Galatasaray, İTÜ ve Darüşşafaka gibi takımlarda forma giyen 34 yaşındaki basketbolcu, Muğla ekibiyle sezon sonuna kadar anlaştı. Son olarak Karesispor formasını terleten 2.06 boyundaki Enver, takımının 1'inci Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olmuştu.