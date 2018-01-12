Fethiye'den 2.06'lık transfer
TÜRKİYE Basketbol 2'nci Ligi'nde mücadele eden Fethiye Belediyespor, tecrübeli pivot Enver Ekmen'i kadrosuna dahil etti.
Anadolu Efes altyapısından yetişip, Beşiktaş, Banvit, Galatasaray, İTÜ ve Darüşşafaka gibi takımlarda forma giyen 34 yaşındaki basketbolcu, Muğla ekibiyle sezon sonuna kadar anlaştı. Son olarak Karesispor formasını terleten 2.06 boyundaki Enver, takımının 1'inci Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olmuştu.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:18
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40 milyon lira kaynak
Toplam 2
Yorum
CELAL BU SENIN BILDIGIN BIR MIL PROJESINE VEYA FEDA ELVEDA PROJESINE BENZEMEZ CIDDI BIR ISTIR HA DERSEN ILK GUNDE 10000 KISI HAKLISIN
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Ibrahimovic bombası
Toplam 18
Yorum
göz bjk alır ama gs ve fb alamaz gelmezde zaten.
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Ibrahimovic bombası
Toplam 18
Yorum
türk yakışır kartala,bjk böyle transferler yapmalıdır.bjk artık bir dünya kulübüdür.
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