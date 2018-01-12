;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Fethiye'den 2.06'lık transfer

    Fethiye'den 2.06'lık transfer

    TÜRKİYE 2'nci Ligi'nde mücadele eden , tecrübeli pivot 'i kadrosuna dahil etti.

    Anadolu Efes altyapısından yetişip, Beşiktaş, Banvit, Galatasaray, İTÜ ve Darüşşafaka gibi takımlarda forma giyen 34 yaşındaki basketbolcu, Muğla ekibiyle sezon sonuna kadar anlaştı. Son olarak Karesispor formasını terleten 2.06 boyundaki Enver, takımının 1'inci Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olmuştu.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fethiye'den 2.06'lık transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN