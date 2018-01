"İlk yarıda sorumluluğumuzu yerine getirdik"

Gören, ligin ilk yarısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Liderlik, konsantrasyonumuzun ve arzumuzun yanı sıra sorumluluğumuzu da artırıyor. İlk yarı itibarıyla sorumluluğumuzu yerine getirdik." dedi.

Sezona, Türk Telekom'u ait olduğu Süper Lig'e yükseltme hedefiyle girdiklerini ifade eden başantrenör Gören, "Türk Telekom, Türk ve Ankara sporunda yıllarca kupalar kazanmış, lokomotiflik yapmış kulüplerden biri. Başta yönetim olmak üzere hiçbirimiz bulunduğumuz konumdan memnun değiliz. Kulübümüzü eski günlerine döndürebilmek için çalışıyoruz. Sezona iyi bir yapılanma, başarılı bir teknik ekip ve oyuncu grubuyla başladık. Buradaki herkes çalışkan ve prensiplere inanan insanlar. Bu da bizi ilk yarının sonu itibarıyla istediğimiz noktaya taşıdı." diye konuştu.

Sezonun ilk yarısında çok zorlu maçlar oynadıklarını vurgulayan Gören, "Kararlılığımız, motivasyonumuz, kulübümüzün verdiği imkanlar ve oyuncularımızın özverisi, bu zorlukları aşmamızdaki en önemli kilit nokta oldu." ifadesini kullandı.

- "Sene sonunda nerede olacağımız önemli"

Başantrenör Gören, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 18 güçlü takımdan oluştuğunun altını çizerek ikinci yarının daha zorlu geçeceğini söyledi.

Ligin ilk yarısını 1 yenilgiyle tamamladıklarını hatırlatan Gören, şöyle devam etti:

"Ligdeki her takımın bir amacı var. Kimi düşmemek, kimi play-off'a kalmak, kimi de şampiyon olabilmek için mücadele ediyor. Gönül her maçı kazanmak ister ama spor bu, içinde yenilgiler de olacak. Bu yenilgilerden neler çıkardığımız ve yolumuza nasıl devam ettiğimiz önemli. Şu an için en yakın rakibimizin iki galibiyet önündeyiz. Ankara basketboluna karşı büyük bir sorumluluğumuz var. Bunun ilk bölümünü başarıyla tamamladık. Şimdi ikinci yarıdaki maçlarımızı kazanmak için çabalayacağız. Asıl önemli olan sene sonunda nerede olacağımız."

Gören, her zaman liglerde ikinci yarıların çok daha çekişmeli maçlara sahne olduğuna dikkati çekerek, "Birçok takım transferlerle güçleniyor. Biz, doğru sistem dahilinde çalışan bir takımız. Sistemimizi geliştirerek, her maçın değerini bilerek ve rakiplerimize büyük saygı duyarak sahaya çıkıyoruz. Her maç bizim için bir finaldir. Kazandığımız her final de bizi şampiyonluğa daha da yaklaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Transfer düşüncesi yok

Burak Gören, mevcut oyuncuların sezonu tamamlayacak güçte olduklarını belirterek devre arasında transfer yapmayı düşünmediklerini söyledi.

Ankaralı basketbolseverlerin ligin ilk bölümünde kendilerini yalnız bırakmadığını ifade eden Gören, şunları kaydetti:

"Ankara'da basketbol ateşini yeniden yakmak istiyorduk. Maçlarımızı büyük tribün kapasitesi olan bir salonda oynamıyoruz. Sezon başında amaçlarımızdan bir tanesi de maçlarımızı dolu tribünler önünde oynamaktı. Ankaralı basketbolseverler, maçlarımıza büyük ilgi gösterdi. Maçlarımızı, ayakta bile yer bulunmaz şekilde oynuyoruz. Bu bizler için en büyük kuvvet. Ligin ikinci yarısında da Ankaralıların desteğine ihtiyacımız var. Yönetimi, teknik kadrosu, oyuncusu, medyası, taraftarı bir bütün olmalıyız. Tüm taraftarlarımızı, ortak amacımızı yakalamak için salonlara bekliyoruz. Bu takım geçmişte olduğu gibi bu sezon da yaptığı işlerle dolu tribünleri hak ediyor. Bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza şampiyonluk hediye etmek istiyoruz."