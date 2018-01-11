Anadolu Efes, Aydan Siyavuş’u unutmadı
Anadolu Efes, Türk basketbolunun efsane isimlerinden Aydan Siyavuş’un ölümünün 20. yılında nedeniyle anma mesajı yayınladı.
1983-1986 ve 1987-1990 yılları arasında Efes Pilsen'in başantrenörlüğünü yapan Aydan Siyavuş, 1983-1984 sezonunda lacivert-beyazlıları şampiyonluğa ulaştırdı.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:37
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Fernandao'nun şaşırtan değişimi
Toplam 1
Yorum
doğru fernadao nun Fb de ne işi var daha
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Yorum
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Terim restleşmesi
Toplam 9
Yorum
gs aysal ne oldu mancini ler prandelli ler hocanı kaptırdın demiroren e bak beşiktaş a orman nasıl akıllı adam simdi cıkmış konusuosun....
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