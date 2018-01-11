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    11 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    , Aydan Siyavuş’u unutmadı

    Anadolu Efes, Aydan Siyavuş’u unutmadı

    , Türk basketbolunun efsane isimlerinden Aydan Siyavuş’un ölümünün 20. yılında nedeniyle anma mesajı yayınladı.

    Türk basketboluna uzun yıllar hizmet veren Aydan Siyavuş'un ölümünün 20. yılında Spor Kulübü, resmi internet sitesinden yayınladığı mesajla andı. Siyavuş, sırasıyla Kadıköyspor, Eczacıbaşı, Efes Pilsen, Beşiktaş, Fenerbahçe, Çukurova, Darüşşafaka, Karşıyaka ve Galatasaray'da görev alırken, aynı zamanda A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı da çalıştırdı.

    1983-1986 ve 1987-1990 yılları arasında Efes Pilsen'in başantrenörlüğünü yapan Aydan Siyavuş, 1983-1984 sezonunda lacivert-beyazlıları şampiyonluğa ulaştırdı.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:37
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