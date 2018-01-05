Eskişehir Basket, Beşiktaş'ı yenmek istiyor
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Eskişehir Basket'te gözler yarın oynanacak zorlu Beşiktaş Sompo Japan mücadelesine çevrildi.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:13
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‘Janssen’ etkisiyle kaldı
Toplam 8
Yorum
alik persie ve fernandao oldukça fb şampiyon olamaz.yerine alınmasa bile kiralık çok oyuncu var.
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3 büyüklerden Münir Özkul mesajı
Toplam 1
Yorum
HCK / BJK MEKANI CENNET OLSUN NURLAR İÇİNDE YATSIN. (ADAM)LARIN NESLİ TÜKENİYOR BÖYLE ASİL VEFAKAR CEFAKAR İNSANLAR GÜNÜMÜZ NESLİNDEN (ÇIKAR MI.!?)
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Emre Belözoğlu antrenmanı yarıda bıraktı
Toplam 1
Yorum
gSLI Bu adam hala top oynuyor helal olsun valla...
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