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    05 Ocak 2018, Cuma
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    Eskişehir Basket, Beşiktaş'ı yenmek istiyor

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden 'te gözler yarın oynanacak zorlu Sompo Japan mücadelesine çevrildi.

    Ligin 14. haftasında yarın Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonunda Siyah Beyazlı takımı ağırlayacak olan Eskişehir ekibinde, hazırlıklar tamamlandı. Geçtiğimiz gün çift antrenman yapan ekip, bugün de tek antrenman gerçekleştirdi. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 15'inci kez düzenlenecek olan Tahincioğlu All-Star 2018'de Asya karmasını da çalıştıracak olan Koç Josep Maria Berrocal, oyuncularla tek tek ilgilenerek takım olarak yapılan hataları anlattı. Saat 20.15'te başlayacak mücadeleye taraftarların da yoğun ilgisi bulunuyor. Öte yandan 'te zorlu maç öncesi sakat veya cezalı isim bulunmuyor.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:13
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