Berrocal ve Blatt, All-Star’da karşılaşacak
Tahincioğlu All-Star’da Avrupa Karması’nı David Blatt, Asya Karması’nı ise Josep Maria Berrocal’a çalıştıracak.
Tahincioğlu All-Star, 21 Ocak Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Bu yıl 15. kez düzenlenecek organizasyonda Asya ve Avrupa karmalarını çalıştıracak başantrenörler belli oldu. Buna göre Asya Karması'nı Eskişehir Basket'in İspanyol başantrenörü Josep Maria Berrocal çalıştıracak. Avrupa Karması'nın başında ise Darüşşafaka'nın Başantrenörü David Blatt olacak.
Yılın basketbol olayı olarak lanse edilen etkinlik süresince taraftar oylarıyla oluşturulacak Asya ve Avrupa karmalarının yıldızları karşı karşıya gelecek. Ayrıca ING Bank 3 Sayı Yarışması, LeasePlan Yetenek Yarışması ve Tahincioğlu Smaç Yarışması etkinlikleri de yapılacak.
Yılın basketbol olayı olarak lanse edilen etkinlik süresince taraftar oylarıyla oluşturulacak Asya ve Avrupa karmalarının yıldızları karşı karşıya gelecek. Ayrıca ING Bank 3 Sayı Yarışması, LeasePlan Yetenek Yarışması ve Tahincioğlu Smaç Yarışması etkinlikleri de yapılacak.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:53
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