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    05 Ocak 2018, Cuma
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    Berrocal ve Blatt, All-Star’da karşılaşacak

    Berrocal ve Blatt, All-Star’da karşılaşacak

    Tahincioğlu All-Star’da Avrupa Karması’nı , Asya Karması’nı ise ’a çalıştıracak.

    Tahincioğlu All-Star, 21 Ocak Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Bu yıl 15. kez düzenlenecek organizasyonda Asya ve Avrupa karmalarını çalıştıracak başantrenörler belli oldu. Buna göre Asya Karması'nı Eskişehir Basket'in İspanyol başantrenörü çalıştıracak. Avrupa Karması'nın başında ise Darüşşafaka'nın Başantrenörü olacak.

    Yılın basketbol olayı olarak lanse edilen etkinlik süresince taraftar oylarıyla oluşturulacak Asya ve Avrupa karmalarının yıldızları karşı karşıya gelecek. Ayrıca ING Bank 3 Sayı Yarışması, LeasePlan Yetenek Yarışması ve Tahincioğlu Smaç Yarışması etkinlikleri de yapılacak.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:53
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