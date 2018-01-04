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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Devler panele katıldı

    Devler panele katıldı

    ’ten Takım Menajeri Özgün Önver ve basketbolcular Jeff Ayres ile Dorukhan Engindeniz, Sami Sipahi Ortaokulu öğrencileri ile panelde bir araya geldi.

    Şehirle bütünleşme adına hemen hemen her hafta bir okulda panele katılan , Sami Sipahi Ortaokulu'ndaydı. Okulun hemen yanında bulunan Gökmeydan Spor Salonu'nda yapılan panele çok sayıda öğrenci katıldı. Takım Menajeri Özgün Önver, önce oyuncuları öğrencilere tanıttı ardından takımın son durumundan bahsetti. Önver, hafta sonu zorlu Beşiktaş maçının olduğunu hatırlattı. Öğrenciler basketbolculara sorular sordu. Bir öğrenci Dorukhan'a basketbola nasıl başladığını sordu. Dorukhan, "Küçükken çok hareketli bir çocuktum. Futbol, basketbol gibi branşların yaz okullarına gönderiyordu ailem. Basketbola yeteneğimin olduğu fark edldi. 12 yaşımda basketbola başladım" şeklinde cevapladı.

    Aynı soruyu Ayres ise, "Küçük yaşta beyzbol oynuyordum. Kolejdebasketbola başladım ve bugün basketbolcuyum" yanıtını verdi.
    Bir başka öğrenci Jeff Ayres'e NBA ile Türkiye Ligi arasındaki farkı sordu. Amerikalı oyuncu, "NBA'da atletizm ve dinamizm inanılmaz seviyelerde. Oyun kalitesi çok yüksek. Türkiye'de ise oyun daha teknik oynanıyor. Burası da kaliteli" şeklinde cevapladı. Ayres, "Eskişehir Basket'i tercih etmenizdeki neden ne?" sorusuna, "Avrupa'daki kariyerime devam etmek istiyordum. Eskişehir Basket'teki Sean Marshall liseden arkadaşımdı. Onunla konuştuk ve buraya geldim" cevabını verdi.

    Öğrencilerden bir tanesi Dorukhan'a "Basketbolcu olmasan ne olurdun" şeklinde bir soru yönetti. Genç basketbolcu, "İletişim tasarım bölümünü okudum. Reji, kamere, sinema setleri gibi işlerin başında olurdum diye düşünüyorum" dedi.

    ?Dorukhan Engindeniz gelmiş geçmiş en iyi basketbolcu olarak Michel Jordan'ı gösterdi. Ayrıca Stephan Curry'yi de çok beğendiğini söyledi. Genç basketbolcu ayrıca, bu sezon Yeşilgiresun'un yabancıları karşısında zorlandığının altını çizdi. Sami Sipahi Ortroku Beden Eğitimi Öğretmeni Ali Osman Ergon panelin sonunda Dev Adamlara teşekkü ederek hafta sonu oynanacak Beşiktaş Sompo Japan maçında başarılar diledi. Hatıra fotoğrafının ardından, basketbolcular öğrencilerin isteğini kırmayarak bol bol imza dağıttı. Panelin sonlarında Eskişehir Basket oyuncuları öğrencilere soru sordu. Soruları doğru cevaplayan 3 şanslı taraftar forma atkı kazandı. Formalarını alan öğrencilerin sevinci görülmeye değerdi.
    Hüseyin Mert Özcan adlı öğrenci Ayres'ı işaret ederek Özgün Önver'e "Bu abi kaç kilo" diye soru yöneltince salonda kahkaha fırtınası koptu. Önver, Ayres'in 115 kilo olduğunu ve ayakkabı numarasının 52 olduğunu söyledi. Öğrenciler bu rakmalar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:15
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