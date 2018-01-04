Devler panele katıldı
Eskişehir Basket’ten Takım Menajeri Özgün Önver ve basketbolcular Jeff Ayres ile Dorukhan Engindeniz, Sami Sipahi Ortaokulu öğrencileri ile panelde bir araya geldi.
Aynı soruyu Ayres ise, "Küçük yaşta beyzbol oynuyordum. Kolejdebasketbola başladım ve bugün basketbolcuyum" yanıtını verdi.
Bir başka öğrenci Jeff Ayres'e NBA ile Türkiye Ligi arasındaki farkı sordu. Amerikalı oyuncu, "NBA'da atletizm ve dinamizm inanılmaz seviyelerde. Oyun kalitesi çok yüksek. Türkiye'de ise oyun daha teknik oynanıyor. Burası da kaliteli" şeklinde cevapladı. Ayres, "Eskişehir Basket'i tercih etmenizdeki neden ne?" sorusuna, "Avrupa'daki kariyerime devam etmek istiyordum. Eskişehir Basket'teki Sean Marshall liseden arkadaşımdı. Onunla konuştuk ve buraya geldim" cevabını verdi.
Öğrencilerden bir tanesi Dorukhan'a "Basketbolcu olmasan ne olurdun" şeklinde bir soru yönetti. Genç basketbolcu, "İletişim tasarım bölümünü okudum. Reji, kamere, sinema setleri gibi işlerin başında olurdum diye düşünüyorum" dedi.
?Dorukhan Engindeniz gelmiş geçmiş en iyi basketbolcu olarak Michel Jordan'ı gösterdi. Ayrıca Stephan Curry'yi de çok beğendiğini söyledi. Genç basketbolcu ayrıca, bu sezon Yeşilgiresun'un yabancıları karşısında zorlandığının altını çizdi. Sami Sipahi Ortroku Beden Eğitimi Öğretmeni Ali Osman Ergon panelin sonunda Dev Adamlara teşekkü ederek hafta sonu oynanacak Beşiktaş Sompo Japan maçında başarılar diledi. Hatıra fotoğrafının ardından, basketbolcular öğrencilerin isteğini kırmayarak bol bol imza dağıttı. Panelin sonlarında Eskişehir Basket oyuncuları öğrencilere soru sordu. Soruları doğru cevaplayan 3 şanslı taraftar forma atkı kazandı. Formalarını alan öğrencilerin sevinci görülmeye değerdi.
Hüseyin Mert Özcan adlı öğrenci Ayres'ı işaret ederek Özgün Önver'e "Bu abi kaç kilo" diye soru yöneltince salonda kahkaha fırtınası koptu. Önver, Ayres'in 115 kilo olduğunu ve ayakkabı numarasının 52 olduğunu söyledi. Öğrenciler bu rakmalar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 17:15
-
Sola dev bir isim: Blind
Toplam 10
Yorum
hadi gelir mi bakalım
-
"Dört büyükler"in borcu 7 milyar lirayı geçti
Toplam 2
Yorum
Yasama Riva'dan çok büyük bir gelir gelmesine rağmen GS'daki borcun artışı nasıl gerçekleşti? Hesap ver sayın Özbek'
-
Fransızlar 10 milyon euro önerdi, F.Bahçe reddetti!
Toplam 4
Yorum
muhittin 10 milyon TL mi? oynamayan adam anca o kadar verirler...lyon olmuş adam alır,olmamış almaz...hem fener kimi almış da adam edip satmış,ozan t
Devler panele katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.