2017'nin son derbisi F.Bahçe'nin
Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 76-71 mağlup etti ve üst üste 7. zaferine ulaştı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 76-71 yendi.
Bu sonuçla Fenerbahçe Doğuş ligde 11. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş Sompo Japan ise 4. kez mağlup oldu.
Karşılaşmaya Thompson'ın sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Doğuş, 6. dakikaya 10-4 önde girdi. Sarı-lacivertliler, skor üretmekte zorlanan Beşiktaş Sompo Japan karşısında Thompson ve Guduric ile sayı bulmaya devam ederek ilk çeyreği 21-10 önde kapattı.
Fenerbahçe Doğuş, ikinci periyodun ilk bölümünde de yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen Beşiktaş Sompo Japan karşısında 15. dakikada farkı 24 sayıya kadar çıkardı: 14-38. Weems ve Erkan Veyseloğlu ile üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste basketler bulan siyah-beyazlılar farkı kapatmaya çalışsa da soyunma odasına 45-30 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle gidildi.
Maçın ikinci yarısına iki takım da karşılıklı basketlerle başladı. Fenerbahçe Doğuş, müsabakada boyalı alanda sayı üretmekte sıkıntı yaşayan Beşiktaş Sompo Japan karşısında 25. dakikaya 59-42 önde girdi. Taraftarının desteğini arkasına alan siyah-beyazlılar, Boatright'ın dış atıştan kaydettiği basketle 27. dakikada farkı 11 sayıya (48-59) indirdi. Sarı-lacivertliler, Wanamaker'ın sayılarıyla son çeyreğe de 65-51 önde girdi.
Skor üstünlüğünü son periyotta da korumayı başaran Fenerbahçe Doğuş, derbi müsabakasından 76-71 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın en skorer isimleri Fenerbahçe Doğuş'tan 15'er sayıyla Guduric ve Vesely olurken, Beşiktaş Sompo Japan'da Weems ve Lima 12'şer sayı kaydetti.
- 31 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:26
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İşte perde arkası! İpini kendi çekti
Toplam 5
Yorum
SAM Hala sasiyorum fener bu adama 7 milyon euroyu nasil verdi.fb gidip bursanin yarisini getirdi sonuç sifir fernandao ozan sener volkan hahahah
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Yine Sturridge!
Toplam 4
Yorum
mm FB YE GELEN KAYBOLUYOR YILDIZ OYUNCU OYNATMAK MARIFET ISTER AYKUT BUNUN ICIN YETERLI DEGIL KAPRISLI BIR ADAM BUYUK TAKIMLARI BATIRIR .
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Barça'lı yıldızın peşinde!
Toplam 4
Yorum
Sam Yav he he barcadan kendi oyuncusunu bile alamaz hani trasferi hangi parayla yapacaklar deniz bitti ada da gitti elde var sifir yakinda iflas
2017'nin son derbisi F.Bahçe'nin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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