2017'nin son derbisi F.Bahçe'nin

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 76-71 yendi.

Bu sonuçla Fenerbahçe Doğuş ligde 11. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş Sompo Japan ise 4. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya Thompson'ın sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Doğuş, 6. dakikaya 10-4 önde girdi. Sarı-lacivertliler, skor üretmekte zorlanan Beşiktaş Sompo Japan karşısında Thompson ve Guduric ile sayı bulmaya devam ederek ilk çeyreği 21-10 önde kapattı.

Fenerbahçe Doğuş, ikinci periyodun ilk bölümünde de yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen Beşiktaş Sompo Japan karşısında 15. dakikada farkı 24 sayıya kadar çıkardı: 14-38. Weems ve Erkan Veyseloğlu ile üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste basketler bulan siyah-beyazlılar farkı kapatmaya çalışsa da soyunma odasına 45-30 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle gidildi.

Maçın ikinci yarısına iki takım da karşılıklı basketlerle başladı. Fenerbahçe Doğuş, müsabakada boyalı alanda sayı üretmekte sıkıntı yaşayan Beşiktaş Sompo Japan karşısında 25. dakikaya 59-42 önde girdi. Taraftarının desteğini arkasına alan siyah-beyazlılar, Boatright'ın dış atıştan kaydettiği basketle 27. dakikada farkı 11 sayıya (48-59) indirdi. Sarı-lacivertliler, Wanamaker'ın sayılarıyla son çeyreğe de 65-51 önde girdi.

Skor üstünlüğünü son periyotta da korumayı başaran Fenerbahçe Doğuş, derbi müsabakasından 76-71 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer isimleri Fenerbahçe Doğuş'tan 15'er sayıyla Guduric ve Vesely olurken, Beşiktaş Sompo Japan'da Weems ve Lima 12'şer sayı kaydetti.