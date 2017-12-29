 TOFAŞ yeniden çıkışa geçmek istiyor – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    TOFAŞ yeniden çıkışa geçmek istiyor

    TOFAŞ yeniden çıkışa geçmek istiyor

    TOFAŞ Takımı, ligin 13. haftasında yarın evinde ile karşı karşıya geliyor. Nilüfer Salonu’ndaki mücadele saat 20.15’te başlayacak.

    Tahincioğlu Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 13. hafta mücadelesinde 'yi konuk ediyor. Lige 10'da 10 yaparak başlayan, son iki haftada Fenerbahçe Doğuş ve Eskişehir Basket maçlarını kaybeden mavi-yeşilliler, yarınki maçı kazanarak yeni bir seri başlatmanın peşinde. Lider ile aynı puanda ikinci sırada yer alan Bursa temsilcisi, 2017 yılını galibiyetle kapatmayı hedefliyor. Nilüfer Salonu'nda saat 20.15'te başlayacak olan karşılaşmayı Fatih Arslanoğlu, Mehmet Karabilecen, Kerem Baki hakem üçlüsü yönetecek. Büyükçekmece ile geçen sezon ligde oynadığı iki maçı da kazanan TOFAŞ Takımı, rakibini deplasmanda 70-93 yenerken, evindeki karşılaşmadan 73-69 galip ayrılmıştı.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    TOFAŞ yeniden çıkışa geçmek istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN