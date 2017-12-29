TOFAŞ yeniden çıkışa geçmek istiyor
TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 13. haftasında yarın evinde Demir İnşaat Büyükçekmece ile karşı karşıya geliyor. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki mücadele saat 20.15’te başlayacak.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:09
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Cenk Everton'da
Toplam 20
Yorum
Kabataşlı Hem GS ,hem de eski KEL li olarak CENK i Kutlarım ve Başarıları Sağlıkla Devam Ettirir.Genç,Hırslı,Çalışkan,Sorumlu.İşte Aranılan Kişilik.
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Asamoah'ı Alex Telles getirecek!
Toplam 3
Yorum
austin aylardır da asamoahın gelişi birilerine bağlı bu olmaz gibi yaa.
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Hakan’a ne evet ne hayır
Toplam 6
Yorum
milan cimri oynatmadığı defans oyuncusunu istediği fiyatı alamadığından vermeyen 25 eura verdiği oyuncuyu hiç vermez
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