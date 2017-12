Banvit ailesi yeni yıl yemeğinde buluştu

Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Banvit Basketbol ailesinin yeni yıl yemeğine, Banvit Basketbol Kulübü ve Bandırma Kırmızı Basketbol Kulübü'nün oyuncu, teknik-idari kadroları, Banvit Basketbol Akademi antrenörleri, Banvit A.Ş. yöneticileri, altyapı sporcuları ve kulüp personeli yer aldı.



Sıcak ve samimi bir ortamda başlayan yemek Banvit Basketbol Kulübü Başkanı Özkan Kılıç, Sportif Direktör Turgay Çataloluk, Genel Menajer Turgay Zeytingöz, Başantrenör Sasa Filipovski ve takım kaptanı Gasper Vidmar ile Banvit A.Ş. Pazarlama Direktörü Ahmet Hazım Topçuoğlu ve Banvit A.Ş. Mali İşler Direktörü Tolga Gündüz'ün konuşmalarıyla devam etti. Son derece keyifli ve eğlenceli geçen gecede sporculara, çalışan personele ve çocuklara Kulüp yönetimi tarafından çeşitli hediyeler dağıtıldı.



ÖZKAN KILIÇ, "GURURLA VE GELENEKLERİMİZLE YAŞLANIYORUZ"

Banvit Basketbol Kulübü Başkanı Özkan Kılıç açılış konuşmasını yaparken, "Artık genç bir kulüp değiliz. Gururla ve geleneklerimizle yaşlanıyoruz. Her yıl geleneklerimizden biri olan bu aile yemeğimizde sizlerle birlikte olmak benim için bir kıvanç. A takımımız sezona kötü başlasa da son dönemde iyi bir performans sergiliyorlar. Bandırma Kırmızı gençlerimiz ayrı bir gurur kaynağı. Gençler Ligi'nde mücadele eden genç takımımız ise lider durumdalar. Genç oyuncularımızı izleyince gerçekten ömrüm uzuyor. Bir de aramızda altyapıya sporcu yetiştiren Banvit Basketbol Akademi'miz var. Hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. İnşallah 2018 yılının hem ülkemiz için hem de Kulübümüz için iyi geçmesini temenni ediyorum'' açıklamasını yaptı.



?Banvit Basketbol Kulübü Sportif Direktörü Turgay Çataloluk ise, "Öncelikle bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Genel olarak baktığımızda bu sezona çok da iyi başladığımız söylenemez. Ama sonunu iyi getirdik. Bütün takımlarımız olması gereken yerlerde olmak için büyük çaba gösterdiler. Umuyorum bu süreçte de Banvit A.Ş. yanımızda olmaya devem edecek. Lütfen Kulübümüzün kıymetini bilelim. Türkiye şartlarında ne kadar düzgün ve iyi bir organizasyonda olduğumuzu unutmayalım. Hepinize iyi seneler, mutlu ve başarılı yıllar diliyorum" diye konuştu.

Banvit Basketbol Kulübü Genel Menajeri Turgay Zeytingöz ise şunları söyledi: ''Burada bu gülen yüzleri ve pozitif ortamı görmek inanın yeni başarılar için, yeni heyecanlar için hepimizde bir ümit ışığı doğuruyor. Geçtiğimiz yılı çok güzel geçirdiğimizi ve çok güzel kapattığımızı düşünüyorum. Geçen sene burada bu konuşmaları yaparken müzemizde bir tane kupamız yoktu. Şimdi bir kupamız daha var. Umuyorum önümüzdeki sene tekrar bu konuşmayı yaparken müzemize birkaç tane daha kupa olacak.''



SASA FİLİPOVSKİ: "BU AİLENİN PARÇASI OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Banvit Basketbol Kulübü Başantrenörü Sasa Filipovski de, "'Bu ailenin parçası olduğum için çok mutluyum. Hepinize iyi seneler diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Ümit ediyorum bizim için 2018 senesi de 2017 kadar başarılı geçer" şeklinde konuştu.



Geleneksel hale gelen ve her yıl tüm aileyi bir araya getiren ''Yeni Yıl Yemeği'', 2018 senesi ile ilgili güzel temenniler, başarı dilekleri ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.