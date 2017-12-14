 Kolej öğrencileri Karesispor’u ağırladı – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    Kolej öğrencileri ’u ağırladı

    Kolej öğrencileri <a href="/index/karesispor?id=4e83cb62-abd9-4e3e-ac30-3d14d6dc2cb3" class="" rel="tag">Karesispor</a>’u ağırladı

    Balıkesir’i Türkiye Basketbol Liginde temsil eden , düzenlediği okul paneller kapsamında Balıkesir’de eğitim veren bir kolejin öğrencileriyle bir araya geldi.

    Özel Kolejde yapılan panele Genel Menajeri Anıl Uyanık, Baş Antrenör Fahri Güler ve oyunculardan Jerry Smith, Alican Güney ve Arber Berisha katıldı. Özel Kolej öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği panelde oyuncuları öğrencilerle birlikte keyifli bir gün geçirirken öğrencilerde fotoğraf çektirmek ve imza almak için adeta birbirleriyle yarıştı.

    Özel Kolej öğrencilerinin yoğun tezahüratları eşliğinde başlayan panel karşılıklı soru cevaplarla oldukça neşeli geçerken okulun basketbol takımı da şehirlerindeki basketbolculara soru sorma fırsatı buldu. Panelin sonunda Karesispor Genel Menajeri Anıl Uyanık, Kolej sahibi Selma Caner'e Karesispor'un 10 numaralı formasını, tüm öğrencilere de Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın takıma armağanı olan Karesispor marş CD'sini hediye etti. Kolej sahibi Selma Caner, tüm öğrencilerle birlikte Cumartesi günü Kurtdereli Spor salonunda oynanacak olan Karesispor-Aliağa Petkim maçında Karesispor'a destek vermek üzere müsabakayı salonda seyredip destek vereceklerini ifade etti.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:14
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