Kolej öğrencileri Karesispor’u ağırladı
Balıkesir’i Türkiye Basketbol Liginde temsil eden Karesispor, düzenlediği okul paneller kapsamında Balıkesir’de eğitim veren bir kolejin öğrencileriyle bir araya geldi.
Özel Kolej öğrencilerinin yoğun tezahüratları eşliğinde başlayan panel karşılıklı soru cevaplarla oldukça neşeli geçerken okulun basketbol takımı da şehirlerindeki basketbolculara soru sorma fırsatı buldu. Panelin sonunda Karesispor Genel Menajeri Anıl Uyanık, Kolej sahibi Selma Caner'e Karesispor'un 10 numaralı formasını, tüm öğrencilere de Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın takıma armağanı olan Karesispor marş CD'sini hediye etti. Kolej sahibi Selma Caner, tüm öğrencilerle birlikte Cumartesi günü Kurtdereli Spor salonunda oynanacak olan Karesispor-Aliağa Petkim maçında Karesispor'a destek vermek üzere müsabakayı salonda seyredip destek vereceklerini ifade etti.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:14
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Beşiktaş resmi teklif yaptı
Toplam 5
Yorum
Q7 Bırakın bu boş adamları arkadaş direk gidin Atiba'nın memleketlisi Cyle Larin'i alın arkanıza yaslanın üç seneye kadar 50 m euroya satarız.
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Bu Roman başka
Toplam 3
Yorum
sead takim guzel
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Şenol Güneş: Bayern'i bırak, lige bak!
Toplam 2
Yorum
Q7 Sen de şu Oğuzhan aşkını bırak ta adaletli olmaya bak biraz. Son maç ne yaptı Oğuzhan ne oynadı da Tolgay'ı çıkartıyorsun? Yeter atık ya!
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