Karesispor’da hedef TED Kolejliler
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 11. haftasında Karesispor, Ankara'da TED Ankara Kolejliler ile karşılaşacak. Karesispor’un hedefi TED Ankara Kolejliler karşısında deplasmanda galip gelmek.
Karesispor Kulüp Başkanı Ahmet Ayan ise, ''Ankara'da TED Ankara Kolejliler ile oynayacağız. Biz kazanarak yolumuza devam etmek niyetindeyiz. Teknik heyetimiz, oyuncular karşılaşmaya hazır. Balıkesir'e galip gelerek döneceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Karesispor-TED Ankara Kolejliler müsabakası 25 Kasım Cumartesi günü TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Turgut Işık, Orhan Hekimoğlu ve Seda Esen hakem üçlüsü yönetecek.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:11
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TOSUNALDO
Toplam 11
Yorum
selam aleyküm önce burakla yarışıyordu şimdi cenk le yarışıyor siz göre bizim oyuncular 1 sezon veya 2 sezon ama ronaldo 12 yıldan belli herkesi geçiyoy
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Muslera’ya ağır fatura!
Toplam 3
Yorum
Kabataşlı Muslera HAVA YAN toplarda Çok Zayıf.Kornerleri Çıkıp Alması Gerekir.Yok,Çok Zayıf. KUPA daKoray,Berk,Selçuk Öztürk,Recep ,İbrahime OYNAT..
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Topal'dan Antalyaspor yorumu
Toplam 5
Yorum
KADIKÖY BOĞASI AGZINIZ KONUŞMASIN AYAKLARINIZ KONUŞSUN SALDIRIN RAKİBİ ÇİĞ ÇİĞ YİYİN 2-3 TANE ATIN Kİ HAKEMLER 1-2 SİNİ VERMEK ZORUNDA KALSIN CÜNEYT MESELA
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