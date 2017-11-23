Trabzonspor Basketbol, hazırlıklarını sürdürüyor
Trabzonspor Basketbol Takımı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında oynayacağı Pınar Karşıyaka maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Yardımcı Antrenör Hakan Köseoğlu yönetiminde bugün gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, iki grup halinde yapılan antrenman şut çalışması ile son buldu.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:38
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6 kilo et yediler!
Toplam 8
Yorum
karakartal Fazlasıyla hakettiler dinlenmeyi
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Beşiktaş'ta Leipzig maçı alarmı
Toplam 2
Yorum
BJK Beşiktaş için grubun bence en zor deplasman maçı olacak, beraberlik iyi sonuç olur mağlubiyet almadan gruptan çıkmış olur.
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Bedelsiz başarı!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ helal kardeşim lafı gediğine oturttun ! bize söyleyecek bir şey yok bu bukalemunlar renkten renge giriyor cl maçlarında KUDURUN KUDURUN !
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