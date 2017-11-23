 Trabzonspor Basketbol, hazırlıklarını sürdürüyor – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Trabzonspor Basketbol, hazırlıklarını sürdürüyor

    Trabzonspor Basketbol, hazırlıklarını sürdürüyor

    Trabzonspor Basketbol Takımı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında oynayacağı Pınar Karşıyaka maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor. 30 Kasım Perşembe günü saat 18.00'de İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka ile oynayacak olan bordo-mavililer çıkışını sürdürmek istiyor.
    Yardımcı Antrenör Hakan Köseoğlu yönetiminde bugün gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, iki grup halinde yapılan antrenman şut çalışması ile son buldu.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:38
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