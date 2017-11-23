 Pınar Karşıyaka'dan FIBA çıkarması – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    'dan FIBA çıkarması

    Pınar Karşıyaka'dan FIBA çıkarması

    TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 6 yenilgiyle yıllar sonra ilk kez düşme hattına demir atan 'da Genel Menajer Selim Çınar, transfer yasağını kaldırmak için FIBA'nın Cenevre'deki merkezine çıkarma yaptı.

    Sezon başında transfer edilmesine rağmen lisansı bonservisi ödenemediğinden alınamayan Dustin Hogue'un sözleşmesini tek taraflı feshetmesiyle ligde 4 yabancıyla oynayan tek takım olan Karşıyaka'da günübirlik gittiği İsviçre'de Şampiyonlar Ligi'nin toplantısına katılan Çınar, FIBA yetkilileriyle görüştü.

    Geçen ay transfer yasağının ikinci taksidini ödeyemeyip yeniden yasaklı duruma düşen ve takviye yapabilmek için eski oyunculara 1.8 milyon TL civarındaki kesinleşmiş borcunu yatırması gereken Kaf-Kaf'ta Çınar, FIBA'yla yapılabilecek formülleri konuştu. Genel Menajer Çınar, FIBA yetkililerinden yerli statüsünde kiralık olarak oyuncu transferi yapmalarının önünün açılmasını istedi. FIBA'nın Karşıyaka'nın teklifine sıcak yaklaştığı, kararı önümüzdeki günlerde verecekleri öğrenildi.

    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:05
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