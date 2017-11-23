Pınar Karşıyaka'dan FIBA çıkarması
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 6 yenilgiyle yıllar sonra ilk kez düşme hattına demir atan Pınar Karşıyaka'da Genel Menajer Selim Çınar, transfer yasağını kaldırmak için FIBA'nın Cenevre'deki merkezine çıkarma yaptı.
Sezon başında transfer edilmesine rağmen lisansı bonservisi ödenemediğinden alınamayan Dustin Hogue'un sözleşmesini tek taraflı feshetmesiyle ligde 4 yabancıyla oynayan tek takım olan Karşıyaka'da günübirlik gittiği İsviçre'de Şampiyonlar Ligi'nin toplantısına katılan Çınar, FIBA yetkilileriyle görüştü.
Geçen ay transfer yasağının ikinci taksidini ödeyemeyip yeniden yasaklı duruma düşen ve takviye yapabilmek için eski oyunculara 1.8 milyon TL civarındaki kesinleşmiş borcunu yatırması gereken Kaf-Kaf'ta Çınar, FIBA'yla yapılabilecek formülleri konuştu. Genel Menajer Çınar, FIBA yetkililerinden yerli statüsünde kiralık olarak oyuncu transferi yapmalarının önünün açılmasını istedi. FIBA'nın Karşıyaka'nın teklifine sıcak yaklaştığı, kararı önümüzdeki günlerde verecekleri öğrenildi.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:05
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Taraftar 'çeyrek' diyor
Toplam 18
Yorum
temmuzda yok olanlar martta devam edenleri izleisn simdiye kadarki basari ve bize yasattigi heyecanlar, güzellikler bile yeter artik kim cikarsa ciksin sahada mücadele olacak marta kadarburda
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Taraftar 'çeyrek' diyor
Toplam 18
Yorum
gsli bir yari final oynayalim artik en azindan
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Taraftar 'çeyrek' diyor
Toplam 18
Yorum
GALATASARAYLI BİR GALATASARAYLI OLARAK BEŞİKTAŞ TAKIMINI YARI FİNALDE GÖRMEK İSTİYORUZ GÖNÜLDEN DESTEKLERİM
Pınar Karşıyaka'dan FIBA çıkarması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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