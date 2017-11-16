Karesispor, Bursaspor Durmazlar'a Konuk Oluyor
Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. hafta müsabakasında, Balıkesir'in Takımı Karesispor, cumartesi günü Bursa’da Durmazlar ile deplasmanda karşılaşacak.
Karesispor takımının Başantrenörü Fahri Güler, son iki haftada şanssız mağlubiyetler aldıklarını belirterek, "Bursaspor Durmazlar tecrübeli oyunculardan kurulu iyi bir takım. Ancak biz de karşılaşmayı kazanmak için parkeye çıkıyoruz. Bursaspor Durmazlar, bizim bir galibiyet üzerimizde ve Play-Off hedefimiz için rakiplerimizden biri. Özellikle yabancı sahada kazanarak avantaj elde etmek istiyoruz" dedi.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:13
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Fener'den Oğuzhan bombası!
Toplam 30
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karakartal7171 hakikaten ismin gibi ALIK'sın. 1. oğuzhan 3,5'e fenere gelmez 2. beşiktaşta kaliteli topçu çoook! rahat ol. üstün açık uyuma kanarya
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2.5 saatlik idman bayılttı
Toplam 4
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SENKOP BOŞUNA BAYILIP AYILMAYIN. CÜNEYT ÇAKIR LİGİN KADERİYLE OYNAYARAK SUNİ ŞAMPİYONU BELİRLEMİŞTİR 1 MAÇTAKİ 1 POZİSYON KIRILMA NOKTASIDIR
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Süper Lig'de 12. hafta heyecanı
Toplam 2
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furkan acar fenerbahçe yine yenilecek :D
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