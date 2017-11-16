 Karesispor, Bursaspor Durmazlar'a Konuk Oluyor – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Karesispor, Bursaspor Durmazlar'a Konuk Oluyor

    Karesispor, Bursaspor Durmazlar'a Konuk Oluyor

    Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. hafta müsabakasında, Balıkesir'in Takımı Karesispor, cumartesi günü Bursa’da Durmazlar ile deplasmanda karşılaşacak.

    Bursaspor Durmazlar karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Karesispor, hafta sonu oynanacak karşılaşmaya hazır. Karesispor Kulübü Başkanı Ahmet Ayan, takımın Bursa'da oynayacağı maça hazır olduğunu ifade ederek, "Bursaspor Durmazlar ciddi rakiplerimizden biri. Bu maçı kazanarak Balıkesir'e dönmek istiyoruz'' dedi.

    Karesispor takımının Başantrenörü Fahri Güler, son iki haftada şanssız mağlubiyetler aldıklarını belirterek, "Bursaspor Durmazlar tecrübeli oyunculardan kurulu iyi bir takım. Ancak biz de karşılaşmayı kazanmak için parkeye çıkıyoruz. Bursaspor Durmazlar, bizim bir galibiyet üzerimizde ve Play-Off hedefimiz için rakiplerimizden biri. Özellikle yabancı sahada kazanarak avantaj elde etmek istiyoruz" dedi.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:13
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