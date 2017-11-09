 Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor

    Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor

    Trabzonspor Basketbol Takımı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6.haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep Basketbol maçının hazırlıklarına devam ediyor.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor Basketbol, 11 Kasım Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep Basketbol müsabakasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Başantrenör Zare Markovski yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması gerçekleştirildi. Bordo-mavililer, yarın sabah Gaziantep Basketbol ile oynayacağı maç için Gaziantep'e hareket edecek.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:49
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