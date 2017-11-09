Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor
Trabzonspor Basketbol Takımı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6.haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep Basketbol maçının hazırlıklarına devam ediyor.
Başantrenör Zare Markovski yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması gerçekleştirildi. Bordo-mavililer, yarın sabah Gaziantep Basketbol ile oynayacağı maç için Gaziantep'e hareket edecek.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:49
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''İnanmayan gitsin!''
Toplam 27
Yorum
kocaman belamızsın sen sen FENERBAÇE'NİN hocası olamayacak kadar düşük seviyede birisisin DEFOL git hayallerinle yaşa
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Lucescu'dan yabancı sınırı açıklaması
Toplam 21
Yorum
HASSABEYİ 2/ALMANYA BUNDESLIGA Şart: Kadroda en az 12 Almanya pasaportlu, 8 altyapıdan yetişmiş oyuncu bulundurulması/Bize göre12 TÜRK pasaportlu 5 i altyapıdan yetişmiş
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Sergio Ramos'tan Pepe açıklaması
Toplam 4
Yorum
LİVERPOOL RAMOS HAKLI SEN PEPE Yİ ÖVÜYON NE DİYECEKTİ RAMOS REAL MADRİDİN ÇOCUĞU HERŞEYİ BİR DEFANSTAN DAHA FAZLASI FAKAT ŞAMPİYON BARÇA.
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