Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor Basketbol Takımı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6.haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep Basketbol maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor Basketbol, 11 Kasım Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep Basketbol müsabakasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Başantrenör Zare Markovski yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması gerçekleştirildi. Bordo-mavililer, yarın sabah Gaziantep Basketbol ile oynayacağı maç için Gaziantep'e hareket edecek.