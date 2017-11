Sakarya Büyükşehir hazırlıklarını sürdürüyor

Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı’nın tecrübeli koçu Selçuk Ernak, Tahincioğlu BSL’nin 5. haftasında karşılaşacakları Muratbey Uşak maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında karşılaşacağı Muratbey Uşak Sportif maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Süper Lig'de oynanan dört maçtan iki önemli galibiyet aldıklarını belirten Selçuk Ernak, "Mümkün olduğu kadar yaptığımız işleri çeşitlendirmeye, oynadığımız basketbolu derinleştirmeye çalışıyoruz. Her hafta bir öncekinden tecrübeli bir basketbol oynamaya çalışıyoruz" dedi.



Tofaş maçını değerlendiren Koç Selçuk Ernak, "Bu dört haftanın içinde iki tane önemli galibiyet aldık. Belki üçüncü bir galibiyeti de alabilirdik ama bu tarz zorluklar yaşabileceğimizin farkındaydık. Türkiye'de Tahincioğlu BSL yapısı itibariyle çok güçlü ve çok pahalı kadrolardan oluşan bir lig. Hafta hafta düşünüyoruz ne yapmamız gerektiğini. Tofaş maçına da iyi bir hazırlık yaptığımızı düşünüyorum. Maçın başına da bunu yansıttık ama devam ettiremedik. Bu hafta ki çalışmalarımız hem arzu edip yapamadığımız şeyleri düzeltmek hem de deplasmanda oynayacağımız bizim için çok önemli ve çok zor bir maç olan Uşak maçına yönelik" diye konuştu.



Muratbey Uşak maçı hakkında bilgi veren Ernak, "Hazırlık maçı hiçbir şey ifade etmez. Bizim içinde Uşak'la hazırlık maçında oynayıp kazanmış olmamızın hiçbir anlamı yok. Oyuncu arkadaşlarımızda bunun bilincinde. Uşak her zaman lige çıktığından beri çok zor bir deplasman olmuştur. Ligi takip edenler bilir ki Uşak takımı kendi evinde çok farklı bir coşkuyla ve seyircisiyle çok enerjik bir şekilde basketbol oynar. Darüşafaka gibi çok zorlu bir takımı kendi sahalarında yenerek bunu ispatladılar. Dolayısıyla biz o maçın çok zor geçeceğini düşünüyoruz. Çalışmalarımızı hafta hafta değerlendiriyoruz. Darüşafaka ve Beşiktaş maçında iyi yaptığımız işleri sürdürmeye çalışacağız. Genel olarak kurduğumuz yapı ve sistem bu maçlarda bizi taşıyan iskelet oluyor. Darüşafaka ve Beşiktaş'ın bu ligin en iyi takımları olduğu ortada. Standart bir performansla onları kendi sahamızda yenemeyeceğimiz de ortada. Mümkün olduğu kadar yaptığımız işleri çeşitlendirmeye, oynadığımız basketbolu derinleştirmeye çalışıyoruz. Her hafta bir öncekinden tecrübeli bir basketbol oynamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



Seyirci desteğinin önemin belirten Koç Ernak, "İki maç oynadık evimizde iki maçı da dolu oynadık. Geçen sene olan maçlar gibi seyircimiz sağolsun çok büyük katkıda bulunuyorlar. Maç başlamadan çok önce burada oluyorlar. Takıma ilgileri müthiş. Gösterdikleri pozitif enerji müthiş. Ben o maçlarda da artık salonun dolacağından hiç şüphem yok. Biz her hafta seyircimizi sağlıyoruz ama zaten Sakarya'daki spor kültürü ve kazanma duygusu gereği onlar artık maçları takip eder ve doldurur hale geldiler. Seyircimiz geldiği zaman biz de farklı basketbol oynuyoruz. Daha iyi oynuyoruz. Oyuncularımız genç ve o desteğe ihtiyaçları var" ifadelerini kullandı.