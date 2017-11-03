"Çıkış yakalamak istiyoruz"
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Zare Markovski, 6 Kasım Pazartesi günü sahalarında oynayacakları Anadolu Efes maçını kazanarak çıkış yakalamak istediklerini belirtti.
Markovski, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hayri Gür Spor Salonu'nda karşılaşacakları Anadolu Efes maçının zorlu bir mücadele olacağını vurguladı.
Anadolu Efes'in güçlü bir takım olduğuna dikkati çeken Markovski, "Oynadığımız 2 deplasman maçını da son anlarda şanssız bir şekilde kaybettik. Ancak Anadolu Efes ile kendi evimizde karşılaşacağız. Onları sahamızda yenerek çıkış yakalamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Markovski, taraftarları maça davet ederek, şunları kaydetti:
"Taraftarımız, evimizde oynadığımız maçlara gelip takımlarına destek versinler. Onların desteğiyle zorlu Anadolu Efes engelini kayıpsız aşacağımıza inanıyoruz. En büyük gücümüz taraftarımız."
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:14
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Kupada 5. Tur şovu
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Besiktas'in,, UEFA'dan bilerek elenenlerle ayni sartlarda yarismasi icin , ZTKupasina, Paf takimiyla devam etmesi gerekir.
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Quaresma'nın kulağı çekilecek!
Toplam 5
Yorum
TCelcius Q7 nin değil taliscanın kulağı çekilmeli daha bu sezon 5 kuruşluk top oynamadı kendine piyasa için oynuyor.Şenol hoca oynatmasın negredo oyn
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Yusuf Yazıcı 16 milyon €
Toplam 29
Yorum
uzaylı yorumcu cengiz 11 e giremiyo salih gibi böle böle bi kaç tane daha alırlar sonra türk oyuncu almazlar almanya hariç önce kendini burda ispatlasın :)
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