Basketbolda derbi günü
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Odeabank, yarın Fenerbahçe Doğuş'u konuk edecek
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Odeabank ile Fenerbahçe Doğuş yarın derbi maçta karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.
Mücadele, Galatasaray Odeabank'ın geçtiğimiz sezon aldığı ceza sebebiyle seyircisiz oynanacak.
İki takım da ligin geride kalan bölümünde oynanan maçlarda ikişer galibiyet, birer mağlubiyet aldı.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:59
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Fark düşmez artar
Toplam 8
Yorum
Özgür İki korkak birbirlerine aşık atıyorlar aradaki fark kapanmaz başka takımlar ikisini de geçerler
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Avrupa basını Vodafone Park'a akın ediyor!
Toplam 3
Yorum
Allah var Allahtan korkun bu nasıl bir nefret sayemizde belki ligi 2. bitirip direk clye gideceksiniz bu nasıl bi kindarlık
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Kaptan dümene
Toplam 6
Yorum
Tempolu futbol için rodriguez ve feghouli'yle 4-3-3 veya sinan'la kanat forvet 4-3-1-2 oynayabiliriz
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