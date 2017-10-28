 Basketbolda derbi günü – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Basketbolda derbi günü

    Basketbolda derbi günü

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Odeabank, yarın Fenerbahçe Doğuş'u konuk edecek

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Odeabank ile Fenerbahçe Doğuş yarın derbi maçta karşı karşıya gelecek.

    Sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

    Mücadele, Galatasaray Odeabank'ın geçtiğimiz sezon aldığı ceza sebebiyle seyircisiz oynanacak.

    İki takım da ligin geride kalan bölümünde oynanan maçlarda ikişer galibiyet, birer mağlubiyet aldı.

    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:59
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